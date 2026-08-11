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"Sometimiento o enfrentamiento": De la Espriella cambia el enfoque en el combate a grupos criminales

"Sometimiento o enfrentamiento": De la Espriella cambia el enfoque en el combate a grupos criminales

Sputnik Mundo

En sus primeras horas de Gobierno, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dispuso varias operaciones militares contra grupos armados en el país... 11.08.2026, Sputnik Mundo

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De la Espriella comenzó su período de gobierno cambiando los intentos de 'Paz Total' que habían caracterizado a su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026) por un enfrentamiento directo con los grupos criminales que ya en las primeras horas de ejercicio del poder permitió neutralizar a referentes de disidencias de las FARC y de una estructura del grupo criminal Clan del Golfo.A través de un video, De la Espriella enumeró varias operaciones militares desarrolladas entre el 7 y el 10 de agosto que permitieron, por ejemplo, dar muerte en el departamento del Meta a alias Ruso o Alemán, señalado como uno de los principales cabecillas de la Estructura 28 de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. En Antioquia, en tanto, las Fuerzas Armadas colombianas ultimaron a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos sindicado como uno de los cabecillas y lograron capturar a cuatro integrantes de la organización."Estos resultados, queridos compatriotas, son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos en Colombia: no hay lugar donde se puedan esconder cuando el Estado se decide", afirmó el mandatario.De la Espriella aprovechó la oportunidad para remarcar que dio a las fuerzas de seguridad "instrucciones precisas de adelantar todas las operaciones que sean necesarias" para combatir a los grupos armados, aclarando que estas acciones "estaban aguantadas por el anterior Gobierno". "En la era del 'Tigre' no habrá tregua para los bandidos y los vamos a cazar, no importa en donde se escondan", añadió.En diálogo con Sputnik, el experto colombiano en seguridad Hugo Acero explicó que, aunque este tipo de operaciones ya estaban planificadas desde antes de la asunción de De la Espriella debido al tiempo de preparación que implican, sí puede verse un cambio en la disposición que tiene el Poder Ejecutivo de hacer frente a este tipo de organizaciones.Acero manifestó su convicción de que, con la llegada de De la Espriella al Gobierno, se verá "una iniciativa mayor por parte de las fuerzas militares y la Policía" en el combate a los grupos criminales, que ya no tienen la estructura de "grupos guerrilleros" de otras épocas, sino que ahora se presentan más como organizaciones de crimen organizado y vinculados a actividades económicas ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión.Con esta nueva postura, opinó el experto, el Gobierno del nuevo mandatario cumple con su promesa de campaña de dejar atrás los intentos de diálogo que habían caracterizado —aunque sin éxito— a la gestión de Petro. De hecho, comentó, la decisión de interrumpir las negociaciones se evidencia en la orden de trasladar hacia cárceles de máxima seguridad a unos 117 presos que habían sido parte de las negociaciones de paz con la administración anterior.¿Grupos criminales podrán "amedrentar" al Gobierno?Ahora bien, Acero advirtió que es poco probable que los grupos criminales acepten sin más las propuestas de sometimiento lanzada por el nuevo Gobierno colombiano, por lo que es esperable que haya un recrudecimiento en los enfrentamientos en algunas zonas del país, dado que estos grupos "tienen en esas zonas su renta criminal y no van a salir de ahí tan rápido".De hecho, al menos 12 ataques terroristas fueron reportados contra dependencias de las fuerzas de seguridad en las primeras 24 horas de gestión de De la Espriella, según relevó el medio colombiano Bluradio. La mayor parte de los ataques se dio con explosivos o drones y, además de cuantiosos destrozos, dejó como saldo la muerte de un agente policial como consecuencia de un ataque con explosivos contra una subestación policial en el departamento del Cesar, en el noreste colombiano.También en diálogo con Sputnik, el experto en temas de defensa Erich Saumeth advirtió que es esperable un incremento en los atentados por parte de grupos criminales como una respuesta a una mayor ofensiva por parte de las fuerzas de seguridad colombianas.El experto desestimó que los atentados o ataques contra agentes colombianos de estos primeros días consigan "amedrentar" al Gobierno de De la Espriella y afirmó que, lejos de cambiar su postura, es probable que desaten "reacciones más fuertes" por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, en su lucha por recuperar territorios en manos de grupos criminales.Para Saumeth, en este objetivo será clave las acciones que el Gobierno colombiano adopte para reducir el área de cultivos de coca en el país, estimada aproximadamente en 300.000 hectáreas y que otorgan el "poder económico" que facilita a los grupos armados desarrollar luego poder militar y territorial. El experto valoró que "en la medida en que se reduzca el área cultivada a través de la fumigación, estas organizaciones no van a tener los ingresos económicos y se van a ver afectadas desde el punto de vista logístico y militar".Acero, por su parte, consideró que las Fuerzas Armadas no deben ser la única herramienta del Estado colombiano para acabar con la operación de estos grupos. En su opinión, es necesario que el avance militar también vaya acompañado de coordinaciones con la Justicia y la Fiscalía y con autoridades locales y apoyar las ofensivas con un "desarrollo territorial" que facilite la reinserción de comunidades que, sin ser parte de ellos, hoy "no tienen más opción que trabajar para estos criminales".

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