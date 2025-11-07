Los Gobiernos que pretendan instalar bases en Ecuador perseguirían "intereses propios", advierte experto

A días de la consulta popular del 16 de noviembre, en la que entre otras preguntas los ecuatorianos decidirán si modifican la Constitución para aceptar bases extranjeras en el país, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recorrió posibles ubicaciones de una eventual base de EEUU junto a la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem.Durante una visita de dos días al país, Noem visitó las bases ecuatorianas de Manta y Salinas, ambas ciudades portuarias sobre las costas del océano Pacífico. La funcionaria estadounidense fue acompañada por el propio Noboa, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y los ministros de Defensa y de Interior, Gian Carlos Loffredo y John Reimberg, respectivamente.Según el Gobierno ecuatoriano, la visita de Noem sirvió "para explorar la iniciativa del jefe de Estado ecuatoriano de instalar bases de Homeland Security (Seguridad Interior) en Manta o Salinas". La visita a ambas localidades se realizó luego de que Noboa descartara una posible base en la isla de Baltra, parte del archipiélago de Galápagos, una zona que el propio mandatario había incluido inicialmente entre las posibilidades.Para el experto, en Ecuador se ha hecho "un manejo muy político" del verdadero interés que pueda tener una base estadounidense en el territorio, generando expectativas que pudieran estar alejadas del verdadero interés de Washington."Se está vendiendo la idea de que la base va a venir y solucionar todos los problemas de seguridad o que van a venir soldados a pelear contra los cárteles y eso es falso", advirtió, considerando que una eventual presencia militar estadounidense apuntaría, en todo caso, a delitos específicos como "el narcotráfico y la migración ilegal".¿A qué intereses responderá?También consultado por Sputnik, el analista político Decio Machado señaló que las supuestas bases de Seguridad Interior o "Homeland Security" fuera de territorio estadounidense "no existen en ningún lado", por lo que tampoco hay claridad sobre qué acciones concretas se desarrollarían desde allí. A partir de eso, el analista especuló con que Manta o Salinas acaben funcionando como "campos de retención de extranjeros deportados por EEUU" o que directamente se trata de una base de "infiltración de comunicaciones".Machado insistió en que ese interés es el que explicaría, por ejemplo, por qué EEUU analiza las locaciones de Manta o Salinas, más hacia el sur del país, y descarta ubicarse en Esmeraldas, cerca de la frontera norte con Colombia, "donde el país tiene más problemas con el tráfico de drogas".En cualquier caso, el analista se mostró escéptico en relación con que una base estadounidense en territorio ecuatoriano "incluya aviones, barcos o Ejército de Tierra estadounidense disponible para actuar en territorio ecuatoriano".Pinto añadió que, si se confirma que una base estadounidense funcionaría bajo el concepto de "Homeland Security", esta podría enfocarse únicamente "en los delitos que son amenazas para el Gobierno estadounidense", como el narcotráfico o la migración ilegal. Esto dejaría decididamente fuera otros crímenes que preocupan a los ecuatorianos, como los secuestros o las extorsiones.El especialista recordó, además, que cualquiera de estas bases extranjeras tendrá la potestad de llevar "su propia agenda", sin necesidad de que sea compatible o coordinada con las políticas ecuatorianas.El recuerdo de la antigua base de MantaDe hecho, para el politólogo, hay una asimetría entre el entusiasmo con el que el Gobierno de Noboa ha presentado la visita de Noem y las gestiones para una posible base extranjera, con la publicidad que le ha dado el propio Departamento de Seguridad estadounidense. Lo mismo sucede, apuntó, con los gobiernos de la Unión Europea o Brasil, que no han mencionado la posibilidad de colaborar en instalaciones militares en Ecuador, a pesar de que el Gobierno de Noboa los ha colocado como posibles socios.Pero el entusiasmo de muchos ecuatorianos con una posible base de la nación norteamericana puede no tener una correlación con la realidad. Al menos así lo evidencia el antecedente más directo de la historia ecuatoriana: la base militar que funcionó en Manta entre 1998 —cuando fue autorizada por el entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000)— y 2009, año en el que el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) interrumpió el convenio.El analista consideró que aquella base "más bien parecía una base de enlace al Plan Colombia" con el que por entonces EEUU pretendía asistir a dicha nación en el combate al narcotráfico y estaba lejos de generar resultados apreciables para la seguridad ecuatoriana. Incluso, recordó, la "inmunidad absoluta" que se les otorgaba a los soldados estadounidenses allí presentes facilitó "algunos casos de abuso que están documentados" contra la población local.En relación con ello, Machado señaló que, a pesar de las evidencias empíricas, en la última década creció en Ecuador "el constructo imaginario de que la salida de la base de Manta ha sido negativa". Así, mientras en 2009 la salida de la base fue celebrada "como un acto de soberanía", ahora es lamentada por habitantes del país, que consideran que "Ecuador necesita esa ayuda por parte de los norteamericanos".Machado señaló, en ese marco, que es probable que Noboa obtenga un resultado favorable en la consulta popular y, por tanto, se apruebe quitar la prohibición constitucional de las bases militares.
"La visita de Noem implica un espaldarazo antes de la consulta popular, pero no hay claridad sobre dónde se va a ubicar la base, porque el presidente inicialmente estaba seguro de que sería en Galápagos y ahora dice que sería en Manta o Salinas. Es impredecible porque hay cambios de visión permanentes", dijo a Sputnik el experto ecuatoriano en Seguridad y Defensa, Jean-Paul Pinto.
Para el experto, en Ecuador se ha hecho "un manejo muy político" del verdadero interés que pueda tener una base estadounidense en el territorio, generando expectativas que pudieran estar alejadas del verdadero interés de Washington.
"Se está vendiendo la idea de que la base va a venir y solucionar todos los problemas de seguridad o que van a venir soldados a pelear contra los cárteles y eso es falso", advirtió, considerando que una eventual presencia militar estadounidense apuntaría, en todo caso, a delitos específicos como "el narcotráfico y la migración ilegal".
¿A qué intereses responderá?
También consultado por Sputnik, el analista político Decio Machado señaló que las supuestas bases de Seguridad Interior o "Homeland Security" fuera de territorio estadounidense "no existen en ningún lado", por lo que tampoco hay claridad sobre qué acciones concretas se desarrollarían desde allí. A partir de eso, el analista especuló con que Manta o Salinas acaben funcionando como "campos de retención de extranjeros deportados por EEUU" o que directamente se trata de una base de "infiltración de comunicaciones".
Es que, para Machado, el interés estadounidense podría estar circunscripto a estos usos o directamente enfocarse "en el control del tráfico del puerto de Chancay", la megaterminal portuaria peruana que busca concentrar el grueso del comercio entre América Latina y China. "Si es que EEUU quiere instalar una base, el interés geopolítico es controlar Chancay y la cuenca del océano Pacífico", aseveró.
Machado insistió en que ese interés es el que explicaría, por ejemplo, por qué EEUU analiza las locaciones de Manta o Salinas, más hacia el sur del país, y descarta ubicarse en Esmeraldas, cerca de la frontera norte con Colombia, "donde el país tiene más problemas con el tráfico de drogas".
En cualquier caso, el analista se mostró escéptico en relación con que una base estadounidense en territorio ecuatoriano "incluya aviones, barcos o Ejército de Tierra estadounidense disponible para actuar en territorio ecuatoriano".
Pinto añadió que, si se confirma que una base estadounidense funcionaría bajo el concepto de "Homeland Security", esta podría enfocarse únicamente "en los delitos que son amenazas para el Gobierno estadounidense", como el narcotráfico o la migración ilegal. Esto dejaría decididamente fuera otros crímenes que preocupan a los ecuatorianos, como los secuestros o las extorsiones.
El especialista recordó, además, que cualquiera de estas bases extranjeras tendrá la potestad de llevar "su propia agenda", sin necesidad de que sea compatible o coordinada con las políticas ecuatorianas.
"Si tienes una base extranjera no la puedes supervisar, porque se trata de un territorio extranjero. Eso implica que el Gobierno que se instale tendrá intereses propios y no necesariamente deben estar alineados con los de Ecuador", sintetizó.
El recuerdo de la antigua base de Manta
De hecho, para el politólogo, hay una asimetría entre el entusiasmo con el que el Gobierno de Noboa ha presentado la visita de Noem y las gestiones para una posible base extranjera, con la publicidad que le ha dado el propio Departamento de Seguridad estadounidense. Lo mismo sucede, apuntó, con los gobiernos de la Unión Europea o Brasil, que no han mencionado la posibilidad de colaborar en instalaciones militares en Ecuador, a pesar de que el Gobierno de Noboa los ha colocado como posibles socios.
"Más bien parece la construcción de un relato electoralista, que entiende que podría haber simpatías hacia una base extranjera dado el nivel de delincuencia que existe en el país. Esto es lo que intenta vender Noboa", sostuvo Machado.
Pero el entusiasmo de muchos ecuatorianos con una posible base de la nación norteamericana puede no tener una correlación con la realidad. Al menos así lo evidencia el antecedente más directo de la historia ecuatoriana: la base militar que funcionó en Manta entre 1998 —cuando fue autorizada por el entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000)— y 2009, año en el que el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) interrumpió el convenio.
"Ya tuvimos una base norteamericana en Manta y los niveles de criminalidad no tuvieron ninguna variación positiva y de hecho los mejores indicadores de seguridad se dieron luego de que la base se fue", dijo a Sputnik el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno.
El analista consideró que aquella base "más bien parecía una base de enlace al Plan Colombia" con el que por entonces EEUU pretendía asistir a dicha nación en el combate al narcotráfico y estaba lejos de generar resultados apreciables para la seguridad ecuatoriana. Incluso, recordó, la "inmunidad absoluta" que se les otorgaba a los soldados estadounidenses allí presentes facilitó "algunos casos de abuso que están documentados" contra la población local.
En relación con ello, Machado señaló que, a pesar de las evidencias empíricas, en la última década creció en Ecuador "el constructo imaginario de que la salida de la base de Manta ha sido negativa". Así, mientras en 2009 la salida de la base fue celebrada "como un acto de soberanía", ahora es lamentada por habitantes del país, que consideran que "Ecuador necesita esa ayuda por parte de los norteamericanos".
Machado señaló, en ese marco, que es probable que Noboa obtenga un resultado favorable en la consulta popular y, por tanto, se apruebe quitar la prohibición constitucional de las bases militares.
