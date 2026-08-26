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"Reservas inusualmente bajas": Alemania entra en el invierno con los depósitos de gas medio vacíos, informan medios

"Reservas inusualmente bajas": Alemania entra en el invierno con los depósitos de gas medio vacíos, informan medios

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Los consumidores y la industria de Alemania se enfrentan al riesgo de costes adicionales de varios miles de millones de euros en energía con la llegada del... 26.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-26T12:58+0000

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De este modo, Alemania apuesta por un invierno benigno. No obstante, olas de frío prolongadas o problemas en el suministro podrían obligarla a competir por el combustible precisamente cuando la demanda mundial alcance su máximo.La Asociación de Operadores de Redes Alemanas de Gas (FNB Gas) ya había informado de que los almacenes están actualmente llenos solo al 50%, el nivel más bajo en al menos 15 años.El experto en energía del portal alemán Verivox, Thorsten Storck, explicó a los medios que, si los precios mayoristas se mantienen elevados, los costes del gas para los consumidores finales alemanes podrían subir hasta 3.800 millones de euros —unos 4.400 millones de dólares— en 2027.Según los medios, las reservas de gas en Alemania se sitúan en torno al 51%, frente a casi el 82% en Italia y una media del 63% en la UE.En el contexto de la crisis del estrecho de Ormuz y los temores de interrupciones en el suministro, la UE decidió en junio reducir del 90% al 80% el nivel obligatorio de llenado de los almacenes de gas de cara al invierno, indicó a Sputnik la portavoz de la Comisión Europea Anna-Kaisa Itkonen.Anteriormente, por su parte, la compañía energética rusa Gazprom había pronosticado que, de mantenerse el ritmo actual de inyección, el nivel de llenado de los almacenes subterráneos europeos al 1 de octubre será inferior al 75%.

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