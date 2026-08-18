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Europa afronta el invierno con el gas un 52% más caro que el promedio de los últimos 3 años

Europa afronta el invierno con el gas un 52% más caro que el promedio de los últimos 3 años

Sputnik Mundo

Los precios bursátiles del gas en Europa durante la preparación para la temporada de calefacción de este año fueron un 52% superiores al promedio de los... 18.08.2026, Sputnik Mundo

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Entre el 1 de abril y el 14 de agosto, el precio medio de los futuros del gas alcanzó los 585,3 dólares por cada 1.000 metros cúbicos. Esto supone un 41,2% más que en el mismo periodo del año pasado y un 52% por encima del promedio de 2023-2025.En medio de la crisis en torno al estrecho de Ormuz y ante el temor a interrupciones en el suministro de combustible, la UE decidió reducir del 90 al 80% el nivel de llenado de los almacenes de gas que los países del bloque deberán alcanzar al inicio de la temporada invernal.Europa está inyectando gas en sus almacenamientos subterráneos, que pueden cubrir hasta un tercio de las necesidades de la región durante la temporada fría. Sin embargo, el nivel de reservas se mantiene en mínimos históricos, ligeramente por encima del 60%.Sin embargo, la empresa energética rusa Gazprom pronosticó anteriormente que, si las inyecciones continúan al ritmo actual, el nivel de llenado de los almacenes subterráneos de gas europeos se situará por debajo del 75% para el 1 de octubre.

https://noticiaslatam.lat/20260809/la-ue-agota-reservas-record-de-gas-destinadas-al-invierno-por-la-ola-de-calor-1174602086.html

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