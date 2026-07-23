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El lastre energético: Alemania paga el gas un 500% más caro que en 2020

El lastre energético: Alemania paga el gas un 500% más caro que en 2020

Sputnik Mundo

Hoy en día, la República Federal de Alemania se ve obligada a pagar por el gas cinco veces más que en 2020, en medio del abandono de los recursos energéticos... 23.07.2026, Sputnik Mundo

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El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció el 19 de julio que la falta de suministro de gas ruso ha provocado en Alemania una prolongada crisis energética.Según la publicación, hoy en día la mayor parte del gas se suministra a Alemania desde Noruega, que representa alrededor del 44% de los suministros. Países Bajos proporciona el 24% del gas a Alemania, mientras que Bélgica representa el 21% de los envíos. A través de las terminales de gas natural licuado (GNL) en el mar del Norte y el mar Báltico, llegó a Alemania apenas un poco más del 10% del volumen total de gas importado.A raíz del aumento de los precios mundiales de la energía, la empresa noruega Equinor, que suministra gas a Alemania, obtuvo en el segundo trimestre de 2026 un 77% más de beneficios que en el mismo período de 2025. Al mismo tiempo, la producción de gas de Equinor entre abril y junio de 2026 creció solo un 3% interanual, indican medios alemanes.El medio señala que Alemania no podrá encontrar una alternativa más barata a corto plazo. Los gasoductos noruegos ya están operando a plena capacidad, y los precios actuales se forman en los mercados bursátiles y llegan a los consumidores a través de las compras de las empresas energéticas locales.Alemania lleva ya varios años en un estado de estancamiento económico general. La economía del país atraviesa una recesión causada, entre otros factores, por los altos precios de la energía debido al cese de los suministros de gas desde Rusia.

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