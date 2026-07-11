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La petrolera YPF apostará por una plataforma uruguaya con "los mejores porcentajes de probabilidad", dice experto

La petrolera YPF apostará por una plataforma uruguaya con "los mejores porcentajes de probabilidad", dice experto

Sputnik Mundo

La petrolera argentina YPF podría ser la primera en aprovechar la plataforma marítima de Uruguay para el hallazgo de reservas de petróleo, explorando un área... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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Si bien el Estado uruguayo lleva años abierto a la exploración en su territorio marítimo con la adjudicación de siete zonas de búsqueda que se repartieron entre las multinacionales Chevron, Shell, Challenger Energy Group (CEG) y la estadounidense Apache Corporation (APA), el consorcio conformado por la argentina YPF y la italiana ENI es el primero en confirmar que pasará a la etapa de exploración en los próximos meses.Durante un evento organizado en Argentina por la Bolsa de Comercio de Córdoba, el director ejecutivo de YPF, Horacio Marini, incluyó la plataforma marítima uruguaya entre los proyectos a corto plazo de la compañía, al considerarla uno de los negocios más seguros de la empresa en los próximos meses.Marini justificó su optimismo en los estudios ya realizados en la zona, pero también en el reciente hallazgo de hidrocarburos en la plataforma marítima de Namibia, un país africano ubicado a más de 7.000 kilómetros, pero que comparte características geológicas con la costa sudamericana. "Todo lo que da en África, da en América y en Namibia encontraron cualquier cantidad de petróleo", sintetizó.El titular de YPF insistió, durante su presentación, en que las posibilidades de negocio en Uruguay pueden ser de gran magnitud para la empresa e incluso superar a las de Vaca Muerta, la mayor formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina y una de las mayores del mundo, ubicada en la provincia argentina de Neuquén."Esto puede ser muchísimo más grande que Vaca Muerta y puede llevar a millones y millones de barriles de producción. Hay altas probabilidades de que se pueda dar", añadió.Altas probabilidadesHéctor de Santa Ana, geólogo uruguayo y exgerente de Producción de la petrolera estatal uruguaya ANCAP, dijo a Sputnik que el optimismo en Argentina se justifica en tanto la zona de la plataforma marítima en la que se explorará tiene "los mejores porcentajes de probabilidad para una cuenca dentro del marco exploratorio".El experto aseguró además que otros países como Namibia o incluso Brasil debieron tener "varios pozos secos" antes de encontrar el recurso, por lo que los trabajos realizados desde hace años todavía están a tiempo de dar frutos para los intereses de la economía uruguaya. Además, remarcó que el bloque tomado por YPF y ENI "tal vez sea el que tenga mejor cantidad y calidad de datos exploratorios".En ese marco, De Santa Ana coincidió en que, con la información con la que se cuenta, puede asegurarse que, en caso de que la exploración dé frutos, Uruguay estaría ante un hallazgo de gran escala.Pero, además, la importancia del yacimiento podría colocarlo en una situación ventajosa para YPF con respecto a Vaca Muerta, debido a las condiciones en que se haría la extracción. Aunque la formación neuquina tenga "un potencial gigantesco", la plataforma marítima podría implicar costos operacionales y logísticos "más ventajosos".Una nueva era para la economía uruguayaDe Santa Ana expresó su convicción de que, habiendo descartado la presencia de hidrocarburos en su superficie terrestre, Uruguay debe fortalecer su apuesta por la explotación de hidrocarburos en su plataforma marítima, que supera los 205.000 kilómetros cuadrados y casi duplica a la extensión de tierra que tiene el país, de 3,4 millones de habitantes."Nosotros nos orientamos al mar, entendiendo que estratégicamente es el lugar adecuado, más teniendo en cuenta que la superficie marina uruguaya es más grande que la de tierra firme", apuntó, lamentando que muchas veces el país, centrado en la producción agrícola-ganadera, ha limitado sus recursos marítimos casi únicamente al turismo.Para De Santa Ana, las implicaciones de que la exploración de YPF tenga éxito en los próximos años todavía no han sido comprendidas a cabalidad por el grueso de los habitantes del país sudamericano. En ese sentido, recordó palabras del propio director ejecutivo de YPF a finales de 2025 durante un evento empresarial en Montevideo, en el que aseguró que "si se encuentra petróleo, Uruguay es otro país", dado que ningún otro sector de su economía podría compararse en su capacidad de generar divisas.En ese sentido, el experto remarcó la necesidad de que el país apueste por "un fondo petrolero al estilo de Noruega", en referencia al Fondo Global de Pensiones del Gobierno creado en 1990 luego de que el país nórdico encontrara petróleo en el mar del Norte.Para De Santa Ana, Uruguay debería hacer "un calco" de la herramienta noruega para poder destinar los excedentes de la renta petrolera, por ejemplo, para hacer frente a las necesidades del sistema previsional, uno de los mayores desafíos de la economía nacional en la actualidad. Además, la herramienta podría reducir los riesgos de "la corrupción y el mal gasto del dinero del ingreso petrolero".

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