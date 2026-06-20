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"Noticia fundamental": Argentina logra récord exportador gracias a Vaca Muerta

"Noticia fundamental": Argentina logra récord exportador gracias a Vaca Muerta

Sputnik Mundo

El país sudamericano registró en mayo el mayor superávit comercial de su historia, unos 3.504 millones de dólares, impulsado en gran medida por un salto del... 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T04:36+0000

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Argentina cerró mayo con el mayor superávit comercial de su historia: 3.504 millones de dólares, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El salto se explica en gran parte por el desempeño del complejo energético, que en los últimos años pasó de ser un lastre crónico para las cuentas externas a convertirse en uno de sus principales sostenes, de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y sus exportaciones de crudo y gas.Las ventas al exterior de combustibles y energía alcanzaron 1.745 millones de dólares en mayo, con un crecimiento interanual del 167%. El salto combinó un aumento del 78,5% en las cantidades exportadas, sobre todo petróleo crudo y carburantes, y una suba del 49,9% en los precios internacionales de referencia. El resultado dejó un superávit energético de 1.543 millones de dólares solo en ese mes.El dato no es aislado ni coyuntural: mayo fue el trigésimo mes consecutivo con superávit comercial, una racha que contrasta con la estructura crónicamente deficitaria que tuvo el sector energético hasta hace pocos años, cuando Argentina debía importar combustibles para cubrir buena parte de su demanda interna durante el invierno, en plena temporada de mayor consumo de gas.En los primeros cinco meses de 2026 el superávit energético acumulado llegó a 5.402 millones de dólares, un 79% más que en igual período del año pasado. Como contracara de ese salto exportador, las importaciones de energía se desplomaron 32,9% interanual, una caída que liberó divisas que antes se destinaban a comprar combustible en el exterior, sobre todo gas natural licuado.La balanza comercial total, con exportaciones por 9.537 millones de dólares (récord histórico, con una suba interanual del 34,4%) e importaciones a la baja, completó un panorama que el Gobierno del presidente Javier Milei exhibe como prueba de un cambio estructural en la matriz productiva del país, que progresivamente deja de depender únicamente del agro como principal proveedor de divisas para el país.En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el superávit comercial total ronda los 12.000 millones de dólares, frente a apenas 1.900 millones de dólares en el mismo tramo de 2025. La energía dejó de ser un simple complemento del campo y empezó a explicar, por sí sola, una porción cada vez mayor y más decisiva de ese resultado favorable para las cuentas externas.Ese ahorro de divisas no es un dato menor de cara a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, con el cual el Gobierno de Milei consiguió un préstamo por 20.000 millones de dólares en 2025. El organismo ya destacó que el Banco Central compró reservas por encima de lo previsto en el programa vigente, y las reservas brutas cerraron mayo en 48.511 millones de dólares, el nivel más alto desde 2019.Más allá de ese resultado puntual, Vaca Muerta necesitaría hasta 22.000 millones de dólares de inversión adicional para sostener este ritmo exportador en los próximos años, según distintas estimaciones privadas del sector. El proyecto sigue dependiendo de un fuerte ingreso de capital para ampliar su capacidad de producción y de transporte hacia los puertos.Mientras tanto, se espera para fin de año la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Sur, liderado por un consorcio de siete empresas con la estatal YPF a la cabeza. Tendrá una capacidad inicial de 180 mil barriles diarios, ampliable a 550 mil, y permitirá agilizar la evacuación de crudo hacia los puertos de exportación, según el cronograma vigente.Una diversificación productiva real"Es una noticia fundamental para el perfil exportador de Argentina, que se está diversificando respecto a la tradicional exportación del agro", dijo a Sputnik Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020). Para el especialista, el dato de mayo confirma una tendencia que viene de fondo.El especialista explicó que la producción de Vaca Muerta crece de manera sostenida, con fuertes inversiones de las principales empresas del sector. Atribuyó el salto a la combinación de una política energética sostenida en el tiempo y a "un contexto internacional favorable, marcado por la suba del precio del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz", reabierto esta semana.Carbajales remarcó que se trató de un período excepcional, lo que explica que el resultado también lo sea, aunque aclaró que buena parte de esa excepcionalidad responde a un factor internacional puntual y no únicamente a decisiones de política energética local.En la misma línea, Nicolás Malinovsky, ingeniero especializado en hidrocarburos y consultor energético, destacó el peso del frente externo. "Un factor crucial fue el cierre del estrecho de Ormuz, que llevó a un salto importante en el precio del petróleo y de la energía", dijo el experto consultado por Sputnik.Malinovsky agregó que "han convergido factores locales e internacionales" y que ese aumento de los precios internacionales fue lo que llevó a que creciera la cantidad de dólares que ingresan al país por la exportación de energía en los últimos meses.¿Mérito oficialista?Pese al festejo oficial por el resultado, Malinovsky advirtió sobre los límites de adjudicarle el mérito exclusivamente a la gestión actual. "El Gobierno busca atribuirse a su política el mérito de este crecimiento", sostuvo, "pero la verdad es que excede a un presidente en particular, sea Milei o Cristina Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández".Para el especialista, se trata de "una expansión más estructural y que fue producto en gran parte de fenómenos internacionales", y no de un logro atribuible a una sola administración ni a una política puntual de los últimos años y medio de gobierno nacional.Con una mirada más crítica, el consultor Moisés Solorza dijo a Sputnik que ese resultado no incluye al resto del ecosistema productivo, signado por una marcada caída del consumo. "Hay una industria que no está relacionada con la energía, con los hidrocarburos, con el agro ni con la minería y está sufriendo un deterioro enorme", explicó.El especialista advirtió además que "falta trabajar en otros esquemas que garanticen el acceso a los dólares sin seguir tomando deuda", y que la dependencia de la primarización de recursos sin agregado de valor sigue siendo una debilidad de fondo para sostener las divisas que el país necesita.

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