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"Vía de injerencia": la cumbre de la DEA sella el alineamiento de Milei con Trump

"Vía de injerencia": la cumbre de la DEA sella el alineamiento de Milei con Trump

Sputnik Mundo

Argentina es sede esta semana de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Droga, organizada por la DEA, un encuentro hermético que reúne a más de... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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Buenos Aires se ha convertido en el epicentro de la autoproclamada lucha antinarcóticos internacional con este encuentro, que se extiende entre el 18 y el 20 de agosto en el Palacio Libertad, sede cultural ubicada a metros de la Casa Rosada.El evento está signado por el hermetismo: está cerrado a la prensa y reúne a más de 400 delegados, entre altos mandos de fuerzas de seguridad y agencias antidrogas. La identidad de los principales funcionarios estadounidenses que asistirán se mantiene en reserva.La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabeza la delegación argentina en los plenarios, centrados en el intercambio de inteligencia, la cooperación operativa contra el lavado internacional de dinero y el combate al narcoterrorismo. La embajada estadounidense definió el encuentro como una instancia para fortalecer los lazos operativos entre ambos países.La sede porteña se da en el marco de un giro regional hacia Gobiernos alineados con Washington. Argentina había formalizado en marzo ese acercamiento al adherir al "Escudo de las Américas", una iniciativa de Trump para coordinar la lucha contra el narcotráfico, contener la migración y limitar la influencia china en la región. La relación bilateral está marcada por el respaldo del presidente Javier Milei a los lineamientos de la Casa Blanca.Ese respaldo convive, sin embargo, con una ofensiva más silenciosa del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, contra la presencia de la empresa china Huawei en el país. La cooperativa CALF denunció ante el Congreso presiones directas de la embajada para frenar un acuerdo tecnológico con la firma china, un episodio que hasta el momento no obtuvo respuesta oficial de la Cancillería argentina.Lamelas había cuestionado en julio de 2025, durante su audiencia de confirmación en el Senado estadounidense, los acuerdos entre gobernadores provinciales y empresas chinas, a los que calificó como una vía posible de corrupción. La postura generó el rechazo de varios mandatarios provinciales y fue reiterada meses después en una provincia del norte con reservas de litio.El episodio sumó un nuevo capítulo el 19 de agosto, cuando la oposición citó a Lamelas ante una comisión del Congreso argentino para dar explicaciones sobre las presiones denunciadas por la cooperativa neuquina, en momentos en que ni el canciller ni el presidente se refirieron públicamente al caso, mientras la cumbre de la DEA se desarrolla a metros de la Casa Rosada.Una herramienta geopolítica"Esto no es más que otro episodio del alineamiento de Milei detrás de Trump, pero ahora revitalizado bajo una supuesta campaña de lucha contra las drogas, que históricamente ha sido la vía de injerencia de Estados Unidos en distintos países de Latinoamérica", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino.El experto consideró que "para Milei es importante que Buenos Aires sea la sede de la cumbre. Es casi como un premio por el alineamiento desplegado". "La pregunta es si Argentina como tal puede verse beneficiada con esta reunión", planteó el investigador.Consultado por Sputnik, el analista internacional Christian Arias, consideró que el interés del Gobierno por la cumbre excede lo protocolar. "La relevancia que puede tener esta cumbre en este contexto está muy enmarcada en ciertas definiciones que ha ido tomando Estados Unidos, sobre todo el departamento de Guerra", señaló sobre el trasfondo de la conferencia.Un "brazo importante" de EEUUPara Venturino, la DEA es "un brazo importante de la Casa Blanca para condicionar las políticas de seguridad de distintos países". El consultor enfatizó en que la denominada "lucha contra las drogas" no es más que "una bandera discursiva que históricamente se ha utilizado como excusa para aplica políticas diseñadas en Washington".Arias coincidió con el diagnóstico de fondo, aunque desde un eje distinto y más estructural. "No se trata de realmente perseguir a las redes criminales del narcotráfico, sino establecer una coordinación política, más que técnica, para alinear a los países según la agenda de seguridad estadounidense"."Con esto, se busca la militarización en zonas donde hay recursos estratégicos: por eso la criminalización, en este contexto de repliegue global y concentración hemisférica", aseveró el experto. Arias agregó que la Casa Blanca "ya anunció que iba a perseguir las organizaciones y que iba a declararlas como narcoterroristas, lo cual puede abrir la puerta de una injerencia mucho mayor".

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