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"Conducta intolerable": EEUU presiona a una empresa argentina para frenar un acuerdo con Huawei

"Conducta intolerable": EEUU presiona a una empresa argentina para frenar un acuerdo con Huawei

Sputnik Mundo

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires amenazó con revocar la visa a 18 directivos de una cooperativa eléctrica argentina si no abandonaban un acuerdo... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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La misión diplomática de Estados Unidos en Buenos Aires presionó a directivos de una cooperativa eléctrica argentina para que abandonaran un acuerdo tecnológico con la empresa china Huawei, bajo la amenaza de revocar la visa de ingreso al país norteamericano. El escándalo desatado llegó a la Embajada de China, que publicó una dura respuesta a la decisión.La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), la mayor distribuidora de energía, agua e internet de la Patagonia (sur), negociaba con Huawei la instalación de un centro de datos regional y una red de fibra óptica en la provincia de Neuquén, sede del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.El 12 de julio, un gerente de la cooperativa recibió mensajes del agregado de Asuntos Económicos de la Embajada estadounidense, Andrew Dilts, en los que se advertía que Washington podía revocar las visas de 18 directivos si la cooperativa avanzaba con la empresa china, según denunció públicamente la propia CALF ante los medios locales de la provincia.El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, confirmó las gestiones y las encuadró como una cuestión de seguridad nacional, no de soberanía argentina: sostuvo que Huawei representa un riesgo estratégico por sus presuntos vínculos con el Estado chino. La compañía figura desde 2019 en una lista restrictiva del Departamento de Comercio estadounidense.Ante la falta de respuesta a una nota formal enviada el 29 de julio, el presidente de CALF, Marcelo Severini, presentó el 4 de agosto un reclamo ante la Cancillería argentina y señaló al propio embajador Lamelas. La cooperativa sostuvo que cualquier planteo debía canalizarse por vías diplomáticas formales, no por mensajes informales a directivos particulares.La Embajada de China en Argentina respondió con un comunicado en el que acusó a Washington de "arrogancia y prejuicios", así como de incurrir en "una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado". La representación diplomática calificó la maniobra estadounidense como una forma de bloqueo comercial.El episodio se suma a una serie de señales de mayor injerencia de Washington en la región de Vaca Muerta, donde ya operan compañías petroleras estadounidenses como Chevron y Continental Resources. Neuquén también está bajo atención de Estados Unidos por la estación espacial china instalada en la localidad de Bajada del Agrio, en la misma provincia.La Cooperativa remarcó que su vínculo con la firma china no responde a una definición geopolítica sino comercial: la cooperativa señaló que evalúa proveedores de distintos países, incluido Estados Unidos, en función de costo y calidad técnica. La relación con Huawei se profundizó tras una visita de directivos de CALF a la sede central de la firma en Shenzhen, en abril.El conflicto llegó también a la Legislatura provincial de Neuquén (sur). El reclamo formal presentado por la Cooperativa ante la Cancillería argentina el 4 de agosto continuaba sin respuesta oficial diez días después, mientras la empresa evalúa en paralelo alternativas de proveedores estadounidenses para no interrumpir sus tratativas ya abiertas con la firma china.¿Diplomacia o injerencia?"Estados Unidos ya había dejado en claro, en declaraciones de funcionarios como Marco Rubio, que la estrategia ahora va a ser una nueva doctrina Monroe, en donde América es para los americanos, pero para los norteamericanos", dijo a Sputnik Juan Percoco, doctor en Relaciones Internacionales. Para el especialista, el caso de la cooperativa neuquina se inscribe en esa lógica.El experto explicó que detrás del episodio hay algo más amplio que un conflicto puntual: "hay una clara estrategia y una clara política de los Estados Unidos de utilizar todo el peso y todo el músculo que tienen para evitar que cualquier país o entidad público-privada genere contactos y vínculos con empresas importantes de China", señaló.El especialista remarcó además un cambio de estilo en la política exterior estadounidense hacia la región: "hoy en día, EEUU está mucho más desvergonzado y mucho más liberado para realizar intervenciones directas, sin ningún tipo de tapujo, para torcer las voluntades y torcer las acciones de los países de América Latina", advirtió.Consultado sobre el margen de maniobra de Buenos Aires, el analista internacional Ezequiel Magnani expuso a Sputnik que "para Argentina es un problema, porque es fundamental sostener el vínculo con China y marcar un límite a la injerencia de Washington en el país". El investigador apuntó que "Milei ha atemperado un poco su discurso contra Pekín, porque resulta una pieza clave fundamental de la sostenibilidad de cualquier modelo económico de la economía argentina en general".Para el experto, el trasfondo excede el caso puntual de la cooperativa neuquina: "está claro que Estados Unidos está tratando de marcarle a Argentina el rumbo a seguir de una manera muy directa, en una conducta pocas veces vista que es intolerable"El límite necesarioConsultado por este medio, el analista Juan Venturino situó el episodio dentro de un patrón histórico de Washington: "las maniobras que viene llevando adelante EEUU para darle protección irrestricta a sus empresas no son nuevas: cualquier mecanismo, sea legal o ilegal, es válido a la hora de defender los intereses de las corporaciones", sostuvo.Lo que cambió, planteó el analista, es la forma: "Estados Unidos, hace algunos años, hacía exactamente lo mismo para defender a sus corporaciones, pero lo hacía de manera menos descarada, era más cuidadoso de las formas. El estilo personal de Trump hace que no se van a fijar en las formas", explicó Venturino, analista internacional consultado por Sputnik.Sobre el silencio del Gobierno argentino, Venturino habló de una doble vara en la relación con las grandes potencias: "tenemos una especie de relación carnal con EEUU, esta admiración irrestricta hacia Trump, con un correlato muy marcado en decisiones que la Casa Rosada copia casi como si fueran propias".Magnani fue más categórico: para el experto, "Argentina se corre del lugar que debería ocupar en este tema, dejando lugar a que Washington se mueva como en su casa, algo que debería ser intolerable para cualquier país porque afecta la soberanía. Es impensado que un Estado no salga a denunciar presión de una potencia a sus ciudadanos".

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