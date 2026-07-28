Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260728/ataques-de-eeuu-a-narcolanchas-no-han-bajado-el-flujo-de-drogas-segun-reporte-1174440571.html
Ataques de EEUU a 'narcolanchas' no han bajado el flujo de drogas, según reporte
Ataques de EEUU a 'narcolanchas' no han bajado el flujo de drogas, según reporte
Sputnik Mundo
Los ataques de Washington contra 67 embarcaciones que presuntamente pertenecían al crimen organizado en el Caribe y el Pacífico no han logrado disminuir el... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T04:03+0000
2026-07-28T04:03+0000
internacional
sociedad
donald trump
eeuu
caribe
dea
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170128521_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_42c71a1c386df55dbee367acc19eeeb2.jpg
De acuerdo con el reporte, las organizaciones criminales modificaron sus métodos de operación: redujeron el uso de lanchas rápidas, optaron por embarcaciones de mayor tamaño, rutas cercanas a la costa y un mayor empleo de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas.La operación "Lanza del Sur", iniciada por la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025, ha dejado 221 muertos, según recuentos citados por la prensa internacional.
https://noticiaslatam.lat/20260727/groenlandia-se-enfrenta-al-impacto-de-los-residuos-toxicos-y-radiactivos-dejados-por-eeuu-1174429313.html
eeuu
caribe
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170128521_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b1346628fa2e4f5ce35e866c2a6be87a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, donald trump, eeuu, caribe, dea
sociedad, donald trump, eeuu, caribe, dea

Ataques de EEUU a 'narcolanchas' no han bajado el flujo de drogas, según reporte

04:03 GMT 28.07.2026
© Foto : X / @SouthcomEl Ejército de EEUU en el Caribe
El Ejército de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
© Foto : X / @Southcom
Síguenos en
Los ataques de Washington contra 67 embarcaciones que presuntamente pertenecían al crimen organizado en el Caribe y el Pacífico no han logrado disminuir el flujo de cocaína hacia ese país y tampoco han afectado el precio, ni la pureza de la droga, según una evaluación de la DEA citada por medios estadounidenses.
De acuerdo con el reporte, las organizaciones criminales modificaron sus métodos de operación: redujeron el uso de lanchas rápidas, optaron por embarcaciones de mayor tamaño, rutas cercanas a la costa y un mayor empleo de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas.
"Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan", afirmó un funcionario de la DEA bajo condición de anonimato.
La operación "Lanza del Sur", iniciada por la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025, ha dejado 221 muertos, según recuentos citados por la prensa internacional.
Militares daneses caminan frente al centro del Mando Conjunto del Ártico en Nuuk, Groenlandia, el viernes 16 de enero de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
Internacional
Groenlandia se enfrenta al impacto de los residuos tóxicos y radiactivos dejados por EEUU
ayer, 06:44 GMT
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала