https://noticiaslatam.lat/20260728/ataques-de-eeuu-a-narcolanchas-no-han-bajado-el-flujo-de-drogas-segun-reporte-1174440571.html

Ataques de EEUU a 'narcolanchas' no han bajado el flujo de drogas, según reporte

Ataques de EEUU a 'narcolanchas' no han bajado el flujo de drogas, según reporte

Sputnik Mundo

Los ataques de Washington contra 67 embarcaciones que presuntamente pertenecían al crimen organizado en el Caribe y el Pacífico no han logrado disminuir el... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el reporte, las organizaciones criminales modificaron sus métodos de operación: redujeron el uso de lanchas rápidas, optaron por embarcaciones de mayor tamaño, rutas cercanas a la costa y un mayor empleo de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas.La operación "Lanza del Sur", iniciada por la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025, ha dejado 221 muertos, según recuentos citados por la prensa internacional.

https://noticiaslatam.lat/20260727/groenlandia-se-enfrenta-al-impacto-de-los-residuos-toxicos-y-radiactivos-dejados-por-eeuu-1174429313.html

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