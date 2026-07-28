Ataques de EEUU a 'narcolanchas' no han bajado el flujo de drogas, según reporte

De acuerdo con el reporte, las organizaciones criminales modificaron sus métodos de operación: redujeron el uso de lanchas rápidas, optaron por embarcaciones de mayor tamaño, rutas cercanas a la costa y un mayor empleo de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas.La operación "Lanza del Sur", iniciada por la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025, ha dejado 221 muertos, según recuentos citados por la prensa internacional.
Los ataques de Washington contra 67 embarcaciones que presuntamente pertenecían al crimen organizado en el Caribe y el Pacífico no han logrado disminuir el flujo de cocaína hacia ese país y tampoco han afectado el precio, ni la pureza de la droga, según una evaluación de la DEA citada por medios estadounidenses.
De acuerdo con el reporte, las organizaciones criminales modificaron sus métodos de operación: redujeron el uso de lanchas rápidas, optaron por embarcaciones de mayor tamaño, rutas cercanas a la costa y un mayor empleo de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas.
"Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan", afirmó un funcionario de la DEA bajo condición de anonimato.
La operación "Lanza del Sur", iniciada por la Administración de Donald Trump en septiembre de 2025, ha dejado 221 muertos, según recuentos citados por la prensa internacional.