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Conflicto en Oriente Medio y sequías disparan los costes del transporte, según medios
Conflicto en Oriente Medio y sequías disparan los costes del transporte, según medios
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Las tarifas de flete en las principales rutas marítimas del mundo alcanzaron máximos históricos debido al conflicto en Oriente Medio y al cambio climático... 17.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-17T17:42+0000
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Según datos de la agencia de precios Argus, el doble impacto de los conflictos y de los bajos niveles de agua provocados por la sequía en Europa y América Latina ha llevado las tarifas a niveles récord en importantes rutas marítimas, incluidos el Canal de Panamá, el Rin, el mar Rojo y el mar Negro.Así, las tarifas para transportar petróleo desde el golfo Pérsico hacia Asia alcanzaron el 10 de agosto los 15,22 dólares por barril, el nivel más alto desde que Argus comenzó a registrar estos precios en 2005.Los medios señalan que una tendencia similar se observa en el mar Negro y en el Canal de Panamá: a principios de agosto, las tarifas de tránsito por las esclusas del Canal se dispararon a 1,1 y 2,5 millones de dólares, los montos más elevados desde que se llevan registros estadísticos.Las sequías en Europa han provocado la interrupción del tránsito en el Rin, lo que supondría un problema para el transporte de productos entre importantes puertos europeos y las zonas industriales alemanas, debido al papel del río como una de las principales rutas fluviales de carga del continente.Anteriormente, se informó de que Irán y Omán están celebrando consultas sobre el control conjunto del estrecho de Ormuz. El 9 de agosto, el canciller iraní, Abás Aragchí, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto".
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Conflicto en Oriente Medio y sequías disparan los costes del transporte, según medios
Las tarifas de flete en las principales rutas marítimas del mundo alcanzaron máximos históricos debido al conflicto en Oriente Medio y al cambio climático, informan medios británicos. De acuerdo con ellos, en todo el mundo aumentaron las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de las vías navegables, fundamentales para el comercio global.
Según datos de la agencia de precios Argus, el doble impacto de los conflictos y de los bajos niveles de agua provocados por la sequía en Europa y América Latina ha llevado las tarifas a niveles récord
en importantes rutas marítimas, incluidos el Canal de Panamá, el Rin
, el mar Rojo y el mar Negro.
Así, las tarifas para transportar petróleo desde el golfo Pérsico hacia Asia alcanzaron el 10 de agosto los 15,22 dólares por barril, el nivel más alto desde que Argus comenzó a registrar estos precios en 2005.
Los medios señalan que una tendencia similar se observa en el mar Negro y en el Canal de Panamá: a principios de agosto, las tarifas de tránsito por las esclusas del Canal se dispararon a 1,1 y 2,5 millones de dólares, los montos más elevados desde que se llevan registros estadísticos.
"Sin duda, es la mayor disrupción del mercado de transporte marítimo de toda la historia registrada, eclipsando incluso la pandemia de COVID-19 y las sanciones contra Rusia", afirmó John Ollett, responsable de precios de fletes en Europa de la agencia.
Las sequías en Europa han provocado la interrupción del tránsito en el Rin, lo que supondría un problema para el transporte de productos
entre importantes puertos europeos y las zonas industriales alemanas, debido al papel del río como una de las principales rutas fluviales de carga del continente.
Anteriormente, se informó de que Irán y Omán están celebrando consultas sobre el control conjunto
del estrecho de Ormuz. El 9 de agosto, el canciller iraní, Abás Aragchí, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto
".
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