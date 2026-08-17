Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260817/conflicto-en-oriente-medio-y-sequias-disparan-los-costes-del-transporte-segun-medios-1174703205.html
Conflicto en Oriente Medio y sequías disparan los costes del transporte, según medios
Conflicto en Oriente Medio y sequías disparan los costes del transporte, según medios
Sputnik Mundo
Las tarifas de flete en las principales rutas marítimas del mundo alcanzaron máximos históricos debido al conflicto en Oriente Medio y al cambio climático... 17.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-17T17:42+0000
2026-08-17T17:42+0000
economía
📈 mercados y finanzas
📰 tensión en el estrecho de ormuz
comercio
🌍 oriente medio
medioambiente
sequía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174703047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aece502cd239e3691464461e7f1bbc59.jpg
Según datos de la agencia de precios Argus, el doble impacto de los conflictos y de los bajos niveles de agua provocados por la sequía en Europa y América Latina ha llevado las tarifas a niveles récord en importantes rutas marítimas, incluidos el Canal de Panamá, el Rin, el mar Rojo y el mar Negro.Así, las tarifas para transportar petróleo desde el golfo Pérsico hacia Asia alcanzaron el 10 de agosto los 15,22 dólares por barril, el nivel más alto desde que Argus comenzó a registrar estos precios en 2005.Los medios señalan que una tendencia similar se observa en el mar Negro y en el Canal de Panamá: a principios de agosto, las tarifas de tránsito por las esclusas del Canal se dispararon a 1,1 y 2,5 millones de dólares, los montos más elevados desde que se llevan registros estadísticos.Las sequías en Europa han provocado la interrupción del tránsito en el Rin, lo que supondría un problema para el transporte de productos entre importantes puertos europeos y las zonas industriales alemanas, debido al papel del río como una de las principales rutas fluviales de carga del continente.Anteriormente, se informó de que Irán y Omán están celebrando consultas sobre el control conjunto del estrecho de Ormuz. El 9 de agosto, el canciller iraní, Abás Aragchí, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto".
https://noticiaslatam.lat/20260817/hasta-dejarlos-hechos-polvo-trump-amenaza-atacar-a-oman-si-interferia-en-la-situacion-en-torno-al-1174701392.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174703047_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_d977339e1348fa1df2778a0552f28941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, comercio, 🌍 oriente medio, medioambiente, sequía
📈 mercados y finanzas, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, comercio, 🌍 oriente medio, medioambiente, sequía

Conflicto en Oriente Medio y sequías disparan los costes del transporte, según medios

17:42 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Amirhosein KhorgooiUn pequeño bote navega junto a cargueros y otros buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz
Un pequeño bote navega junto a cargueros y otros buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
Síguenos en
Las tarifas de flete en las principales rutas marítimas del mundo alcanzaron máximos históricos debido al conflicto en Oriente Medio y al cambio climático, informan medios británicos. De acuerdo con ellos, en todo el mundo aumentaron las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de las vías navegables, fundamentales para el comercio global.
Según datos de la agencia de precios Argus, el doble impacto de los conflictos y de los bajos niveles de agua provocados por la sequía en Europa y América Latina ha llevado las tarifas a niveles récord en importantes rutas marítimas, incluidos el Canal de Panamá, el Rin, el mar Rojo y el mar Negro.
Así, las tarifas para transportar petróleo desde el golfo Pérsico hacia Asia alcanzaron el 10 de agosto los 15,22 dólares por barril, el nivel más alto desde que Argus comenzó a registrar estos precios en 2005.
Los medios señalan que una tendencia similar se observa en el mar Negro y en el Canal de Panamá: a principios de agosto, las tarifas de tránsito por las esclusas del Canal se dispararon a 1,1 y 2,5 millones de dólares, los montos más elevados desde que se llevan registros estadísticos.

"Sin duda, es la mayor disrupción del mercado de transporte marítimo de toda la historia registrada, eclipsando incluso la pandemia de COVID-19 y las sanciones contra Rusia", afirmó John Ollett, responsable de precios de fletes en Europa de la agencia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack para Entrenamiento e Inteligencia en Garden City, Nueva York, EEUU, el 14 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
Defensa
"¡Hasta dejarlos hechos polvo!": Trump amenaza atacar a Omán si interfiere en la situación en torno al estrecho de Ormuz
12:11 GMT
Las sequías en Europa han provocado la interrupción del tránsito en el Rin, lo que supondría un problema para el transporte de productos entre importantes puertos europeos y las zonas industriales alemanas, debido al papel del río como una de las principales rutas fluviales de carga del continente.
Anteriormente, se informó de que Irán y Omán están celebrando consultas sobre el control conjunto del estrecho de Ormuz. El 9 de agosto, el canciller iraní, Abás Aragchí, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала