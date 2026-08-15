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Rin bajo mínimos: el transporte de mercancías alemán queda al borde del colapso

Rin bajo mínimos: el transporte de mercancías alemán queda al borde del colapso

Sputnik Mundo

La navegación interior en el río Rin, en Alemania, está al borde del colapso debido al nivel crítico de sus aguas provocado por una prolongada sequía, informan... 15.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-15T16:45+0000

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La Federación Alemana de Navegación Interior registró un nivel crítico de 8 centímetros en el tramo clave del Rin a la altura de Kaub. Durante la noche, el nivel llegó a caer hasta los 6 centímetros. Para que las barcazas puedan navegar, se requiere una profundidad de al menos 40 centímetros.Con un nivel tan bajo, el transporte fiable de mercancías por el río resulta prácticamente imposible. Actualmente, solo unos pocos barcos atraviesan el valle del Rin Medio y, cuando lo hacen, llevan una carga mínima, señalan medios.El descenso del nivel del agua ya ha provocado graves problemas logísticos. Algunos buques de carga han quedado bloqueados al sur de Kaub, mientras que otros se han visto obligados a dar la vuelta y dirigirse hacia el norte en busca de rutas alternativas.Según fuentes del sector comercial, la navegación todavía es posible en los tramos septentrionales del Rin, donde el río es más profundo. Sin embargo, para evitar encallar, los transportistas se ven obligados a cargar los barcos hasta apenas el 20% de su capacidad habitual.La prensa señala que los políticos carecen actualmente de soluciones eficaces para superar este cuello de botella. El ferrocarril no tiene capacidad suficiente para absorber grandes volúmenes de mercancías y el transporte por carretera tampoco puede compensar el déficit.El problema es especialmente grave porque alrededor del 80% de las mercancías transportadas por las vías navegables interiores de Alemania pasan por el Rin.El 10 de agosto, la referencia registrada en Kaub era de 17 centímetros, equivalente a una profundidad aproximada de 130 centímetros en el canal utilizado para la navegación.La interrupción del tránsito en el Rin supondría un problema para el transporte de productos entre importantes puertos europeos y las zonas industriales alemanas, debido al papel del río como una de las principales rutas fluviales de carga del continente.Alemania está experimentando un clima inusual. Debido a la prolongada ola de calor, se han impuesto prohibiciones de baño en varias regiones del país por la presencia de algas tóxicas peligrosas. El número de muertes prematuras relacionadas con el calor en Alemania en 2026 ascendía, al menos, a 12.500 a fecha de 2 de agosto.

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