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El calor extremo pone en jaque al crecimiento económico de Alemania

El calor extremo pone en jaque al crecimiento económico de Alemania

Sputnik Mundo

El nivel del agua del Rin, una de las principales arterias comerciales de Europa, se acerca a mínimos no vistos en ocho años. La sequía está obligando a los... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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El volumen de productos que normalmente se mueve por el río es tan elevado que resultaría muy difícil trasladarlo al ferrocarril o a la carretera, sobre todo porque varias rutas logísticas clave están actualmente en obras, advierte a medios el economista de Deutsche Bank, Marc Schattenberg.Los problemas en el transporte fluvial podrían afectar al crecimiento económico de Alemania, según publicaciones. Entre las empresas más expuestas figuran gigantes químicos como BASF, Covestro y Evonik, cuyas plantas se encuentran a lo largo del Rin. El director ejecutivo de BASF, Markus Kamieth, alertó de que la falta de determinadas materias primas podría desencadenar efectos en cadena en instalaciones químicas altamente complejas.La industria siderúrgica también empieza a notar el impacto. Thyssenkrupp informó de restricciones en la producción de arrabio en su planta de Duisburgo debido a interrupciones en el suministro de materias primas.El río Danubio en Hungría también alcanzó un mínimo histórico, lo que obligó al cierre de la central nuclear que suministra casi la mitad de la electricidad del país durante los próximos días, informaron las autoridades. Mientras tanto, Rumanía también se vio obligada a cerrar uno de los dos reactores de la central nuclear de Cernavoda, que también utiliza agua de refrigeración del Danubio. A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro meteorológico en Francia, el Reino Unido, Países Bajos e Italia. Según medios, al menos 94 millones de personas en Europa se enfrentarán al calor extremo en medio de temperaturas anormalmente altas.

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