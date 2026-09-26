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Arranca en Nueva York el quinto día del debate de la Asamblea General de la ONU

Arranca en Nueva York el quinto día del debate de la Asamblea General de la ONU

Sputnik Mundo

En la sede de la ONU en Nueva York, se celebra el quinto día del 81.º período de sesiones de la Asamblea General, en el marco de la Semana de Alto Nivel. Entre... 26.09.2026, Sputnik Mundo

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Sigue en tiempo real los discursos de los altos representantes de los Estados a través de la transmisión de Sputnik.Los debates generales se prolongan del 22 al 26 de septiembre y concluirán el 28 de septiembre. En ellos participarán, por turnos, representantes de los 193 Estados miembros de la ONU.A diferencia de años anteriores, una parte importante de las consultas diplomáticas en Nueva York girará sobre el futuro liderazgo de la propia ONU. El segundo mandato de cinco años del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, finaliza el 31 de diciembre. El Consejo de Seguridad debe acordar un candidato, que luego deberá ser aprobado por la Asamblea General.

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