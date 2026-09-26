https://noticiaslatam.lat/20260926/arranca-en-nueva-york-el-quinto-dia-del-debate-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1175200085.html
Arranca en Nueva York el quinto día del debate de la Asamblea General de la ONU
Arranca en Nueva York el quinto día del debate de la Asamblea General de la ONU
Sputnik Mundo
En la sede de la ONU en Nueva York, se celebra el quinto día del 81.º período de sesiones de la Asamblea General, en el marco de la Semana de Alto Nivel. Entre... 26.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-26T13:09+0000
2026-09-26T13:09+0000
2026-09-26T13:09+0000
internacional
política
onu
asamblea general de la onu
nueva york
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175200846_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_962dcfbf460bcabc35d3b686be731dd4.jpg
Sigue en tiempo real los discursos de los altos representantes de los Estados a través de la transmisión de Sputnik.Los debates generales se prolongan del 22 al 26 de septiembre y concluirán el 28 de septiembre. En ellos participarán, por turnos, representantes de los 193 Estados miembros de la ONU.A diferencia de años anteriores, una parte importante de las consultas diplomáticas en Nueva York girará sobre el futuro liderazgo de la propia ONU. El segundo mandato de cinco años del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, finaliza el 31 de diciembre. El Consejo de Seguridad debe acordar un candidato, que luego deberá ser aprobado por la Asamblea General.
nueva york
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175200846_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f7fec09f1bff4cb2a2a12c8c3d6d6a28.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, onu, asamblea general de la onu, nueva york
política, onu, asamblea general de la onu, nueva york
Arranca en Nueva York el quinto día del debate de la Asamblea General de la ONU
En la sede de la ONU en Nueva York, se celebra el quinto día del 81.º período de sesiones de la Asamblea General, en el marco de la Semana de Alto Nivel. Entre otros, los representantes de Rusia, Cuba, Nicaragua, India y China intervendrán en el debate general.
Sigue en tiempo real los discursos de los altos representantes de los Estados a través de la transmisión de Sputnik.
Los debates generales se prolongan del 22 al 26 de septiembre y concluirán el 28 de septiembre. En ellos participarán, por turnos, representantes de los 193 Estados miembros de la ONU.
A diferencia de años anteriores, una parte importante de las consultas diplomáticas en Nueva York girará sobre el futuro liderazgo de la propia ONU. El segundo mandato de cinco años del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, finaliza el 31 de diciembre. El Consejo de Seguridad debe acordar un candidato, que luego deberá ser aprobado por la Asamblea General.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.