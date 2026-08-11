https://noticiaslatam.lat/20260811/estos-han-sido-los-terremotos-mas-devastadores-en-america-latina--1174621020.html

Estos han sido los terremotos más devastadores en América Latina

Estos han sido los terremotos más devastadores en América Latina

Sputnik Mundo

La región ha sufrido sismos sumamente mortíferos a lo largo de la historia, ello debido a su compleja red de fallas geológicas. El terremoto de magnitud 7,4... 11.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-11T04:30+0000

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Con base en los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) y la Base de Datos de Terremotos Significativos de EEUU, retomados por un medio occidental, estos son los movimientos telúricos más graves en Latinoamérica.

https://noticiaslatam.lat/20260810/sismo-en-colombia-es-el-mas-fuerte-de-la-ultima-decada-en-el-pais-segun-autoridades---1174618188.html

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