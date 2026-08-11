Estos han sido los terremotos más devastadores en América Latina
04:30 GMT 11.08.2026 (actualizado: 07:46 GMT 11.08.2026)
© Foto : Yosvanys AbreuConsecuencias del sismo en Haití
© Foto : Yosvanys Abreu
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La región ha sufrido sismos sumamente mortíferos a lo largo de la historia, ello debido a su compleja red de fallas geológicas. El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en el noroeste de Colombia pone el acento sobre el tema.
Con base en los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) y la Base de Datos de Terremotos Significativos de EEUU, retomados por un medio occidental, estos son los movimientos telúricos más graves en Latinoamérica.
Haití: ocurrió en 2010. Su magnitud fue 7,0 y dejó alrededor de 316.000 fallecimientos, así como pérdidas económicas cercanas a 8.000 millones de dólares.
Ecuador: Contabiliza dos de los sismos más mortíferos. El primero ocurrió en 1797, con una magnitud de 8,3 y cerca de 40.000 muertos. El segundo fue en 1868, con magnitud 7,7 y 70.000 fallecidos, el cual también se vivió en Colombia.
Perú: Se registró en 1970. Su magnitud (7,9) dejó a 66.800 personas muertas y un devastador alud en Yungay (oeste).
Chile: Ocurrieron dos terremotos que causaron grandes daños. El primero fue en 1868, en la comunidad de Arica (norte), que en ese entonces formaba parte de Perú, de magnitud 8,5, el cual causó la muerte de 25.000 personas y un tsunami. El segundo fue en 1939, con una magnitud de 8,3 y 30.000 decesos.
Venezuela: El temblor de 1797 registró 16.000 muertes; por la época, no se conoce su magnitud. El de 1812 provocó el fallecimiento de 26.000 personas y cuantiosos daños; su magnitud fue 7,7.
Guatemala: Tuvo un terremoto en 1976, cuya magnitud fue de 7,5, que dejó alrededor de 23.000 muertos.
Argentina: En 1861 vivió un movimiento telúrico devastador. Se desconoce la magnitud del mismo, pero dejó cerca de 14.000 personas fallecidas.
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