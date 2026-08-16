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Además de la magnitud, ¿qué otra causa hizo tan devastador al terremoto en Colombia?
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Colombia vivió su terremoto más fuerte de este siglo, afectando la vida de más de 100.000 personas. Sin embargo, además de su devastadora magnitud de 7,4... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 294 personas murieron durante el movimiento telúrico, 3.953 resultaron heridas y 320 permanecen desaparecidas. En tanto, 353 han sido rescatadas de entre los escombros.Según la estimación de las autoridades locales, 81.506 casas están averiadas y 14.493 quedaron destruidas. En total, 66 edificios colapsaron y 298 vías de transporte se encuentran dañadas.La intensidad del sismo, que supera el registrado en 1999 en Quindío (oeste), es uno de los factores que explica el saldo reportado. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el epicentro fue a cinco kilómetros de San José Palmar en el departamento de Chocó (noroeste), debido a la interacción de las placas Nazca y la Sudamericana.Los especialistas indicaron que el terremoto fue un sismo de interplaca de subducción, con profundidad intermedia; es decir, se originó por una ruptura de la placa de Nazca, la cual se hundió por debajo de la placa Sudamericana.Más allá de este factor natural, elementos de ingeniería civil también explican por qué resultó tan devastador el movimiento telúrico de hace una semana.El factor de la arquitecturaDe acuerdo con un artículo de un medio occidental, prácticas de construcción comunes en Colombia habrían amplificado los efectos del sismo, antes que paliarlos.El primer reglamento en la materia se redactó en 1984 y, posteriormente, se convirtió en la Norma Sismorresistente de 1998 —con actualización de 2010—. La normativa establecía guías para el diseño de estructuras resistentes a sismos fuertes.No obstante, esta legislación no contemplaba temblores tan fuertes y de una profundidad intermedia como el del 10 de agosto, sin mencionar que solo el 40% de las construcciones en Colombia se ajusta a la norma.Según el especialista Diego Roberto Martínez, en el país sudamericano predominan las construcciones informales con mampostería no reforzada o con mampostería confinada con columnas de concreto reforzado.Las imágenes de las estructuras colapsadas también permiten apreciar que en Colombia no se anclan los elementos no estructurales —como muros de mampostería— a las vigas de los edificios. Si bien la estructura puede resistir el sismo, es común que durante el movimiento telúrico se puedan caer fachadas o escaleras completas.
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Además de la magnitud, ¿qué otra causa hizo tan devastador al terremoto en Colombia?

07:43 GMT 16.08.2026 (actualizado: 08:42 GMT 16.08.2026)
© REUTERS Sergio AceroUn hombre permanece de pie junto a los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026
Un hombre permanece de pie junto a los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
© REUTERS Sergio Acero
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Colombia vivió su terremoto más fuerte de este siglo, afectando la vida de más de 100.000 personas. Sin embargo, además de su devastadora magnitud de 7,4 grados, hubo otros factores que amplificaron las consecuencias de los temblores.
De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 294 personas murieron durante el movimiento telúrico, 3.953 resultaron heridas y 320 permanecen desaparecidas. En tanto, 353 han sido rescatadas de entre los escombros.
Según la estimación de las autoridades locales, 81.506 casas están averiadas y 14.493 quedaron destruidas. En total, 66 edificios colapsaron y 298 vías de transporte se encuentran dañadas.
La intensidad del sismo, que supera el registrado en 1999 en Quindío (oeste), es uno de los factores que explica el saldo reportado. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el epicentro fue a cinco kilómetros de San José Palmar en el departamento de Chocó (noroeste), debido a la interacción de las placas Nazca y la Sudamericana.
Un bombero que participa en las labores de rescate sostiene una bandera de Colombia entre los escombros, tres días después del terremoto - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
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Los especialistas indicaron que el terremoto fue un sismo de interplaca de subducción, con profundidad intermedia; es decir, se originó por una ruptura de la placa de Nazca, la cual se hundió por debajo de la placa Sudamericana.
Más allá de este factor natural, elementos de ingeniería civil también explican por qué resultó tan devastador el movimiento telúrico de hace una semana.

El factor de la arquitectura

De acuerdo con un artículo de un medio occidental, prácticas de construcción comunes en Colombia habrían amplificado los efectos del sismo, antes que paliarlos.
El primer reglamento en la materia se redactó en 1984 y, posteriormente, se convirtió en la Norma Sismorresistente de 1998 —con actualización de 2010—. La normativa establecía guías para el diseño de estructuras resistentes a sismos fuertes.
No obstante, esta legislación no contemplaba temblores tan fuertes y de una profundidad intermedia como el del 10 de agosto, sin mencionar que solo el 40% de las construcciones en Colombia se ajusta a la norma.
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Según el especialista Diego Roberto Martínez, en el país sudamericano predominan las construcciones informales con mampostería no reforzada o con mampostería confinada con columnas de concreto reforzado.
Las imágenes de las estructuras colapsadas también permiten apreciar que en Colombia no se anclan los elementos no estructurales —como muros de mampostería— a las vigas de los edificios.
Si bien la estructura puede resistir el sismo, es común que durante el movimiento telúrico se puedan caer fachadas o escaleras completas.
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