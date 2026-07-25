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Las pérdidas por los sismos en Venezuela podrían ascender a 20.000 millones de dólares, según el Banco Mundial

Las pérdidas por los sismos en Venezuela podrían ascender a 20.000 millones de dólares, según el Banco Mundial

Sputnik Mundo

Los dos terremotos que golpearon el centro-norte de Venezuela el 24 de junio provocaron daños materiales estimados en más de 19.600 millones de dólares, cifra... 25.07.2026, Sputnik Mundo

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El informe señala que cerca de la mitad de las pérdidas corresponde a daños en viviendas, mientras que los estados de La Guaira y el Distrito Capital (norte), donde se ubica Caracas, concentran aproximadamente la mitad de las afectaciones registradas, según medios occidentales.El desastre dejó un saldo de casi 5.600 fallecidos y 16.740 heridos, luego de que dos fuertes sismos ocurrieran con apenas 39 segundos de diferencia, provocando el colapso de edificios y afectaciones en los servicios de electricidad y agua.La evaluación también indica que los sectores de educación y salud fueron de los más golpeados, con más de 900 escuelas en nueve estados y 38 hospitales afectados por los movimientos telúricos.La funcionaria agregó que el estudio busca orientar las decisiones de financiamiento del Gobierno venezolano y facilitar la coordinación entre los organismos que participarán en la recuperación del país.Según la prensa occidental, las estimaciones del Banco Mundial son inferiores a las realizadas por Naciones Unidas, que calculan daños cercanos a 37.000 millones de dólares en infraestructura y viviendas.El organismo advirtió que la recuperación económica dependerá de la rapidez con que Venezuela logre acceder a recursos para financiar la reconstrucción, en un contexto marcado por las limitaciones para obtener créditos internacionales.El Banco Mundial informó que trabaja de forma coordinada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para brindar apoyo técnico y financiero durante el proceso de reconstrucción.

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