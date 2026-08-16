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Terremoto en Colombia, tifón Dolphin y eclipse solar, entre las fotografías de la semana
Terremoto en Colombia, tifón Dolphin y eclipse solar, entre las fotografías de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Destrucción tras el poderoso... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos días.
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Terremoto en Colombia, tifón Dolphin y eclipse solar, entre las fotografías de la semana

09:03 GMT 16.08.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Destrucción tras el poderoso terremoto que azotó Colombia, el tifón Dolphin que golpeó el este de China y un eclipse solar total captado en el hemisferio norte de la Tierra.
Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos días.
© AP Photo / Santiago Saldarriaga

Residentes y equipos de rescate trabajan entre los escombros en la ciudad de Cali tras el sismo que sacudió Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas regiones del país. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sitúa en al menos 280 el número de muertos y casi 4.000 el de heridos.

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© AP Photo / Santiago Saldarriaga

Residentes y equipos de rescate trabajan entre los escombros en la ciudad de Cali tras el sismo que sacudió Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas regiones del país. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sitúa en al menos 280 el número de muertos y casi 4.000 el de heridos.

© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimedia

Vista del eclipse solar sobre el golfo de Finlandia en la ciudad de San Petersburgo de Rusia.

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© Sputnik / Alexei Danichev
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Vista del eclipse solar sobre el golfo de Finlandia en la ciudad de San Petersburgo de Rusia.

© AP Photo / Aaron Favila

Un trabajador utiliza flotadores improvisados mientras intenta retirar un mar de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el canal de Redemptoristas, en la ciudad de Parañaque, Filipinas.

Un trabajador utiliza flotadores improvisados mientras intenta retirar un mar de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el canal de Redemptoristas, en la ciudad de Parañaque, Filipinas. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Aaron Favila

Un trabajador utiliza flotadores improvisados mientras intenta retirar un mar de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el canal de Redemptoristas, en la ciudad de Parañaque, Filipinas.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Acceder al contenido multimedia

Una participante del concurso nacional ruso de hortalizas gigantes en Moscú muestra la calabaza que cultivó.

El perímetro de la hortaliza es de 3,5 metros y su peso, de unos 390 kilogramos.

Una participante del concurso nacional ruso de hortalizas gigantes en Moscú muestra la calabaza que cultivó.El perímetro de la hortaliza es de 3,5 metros y su peso, de unos 390 kilogramos. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Ilya Naymushin
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Una participante del concurso nacional ruso de hortalizas gigantes en Moscú muestra la calabaza que cultivó.

El perímetro de la hortaliza es de 3,5 metros y su peso, de unos 390 kilogramos.

© REUTERS Go Nakamura

Una mujer sostiene un paraguas dado la vuelta mientras los vientos se intensifican ante la llegada del tifón Dolphin a Shanghái, China.

Una mujer sostiene un paraguas dado la vuelta mientras los vientos se intensifican ante la llegada del tifón Dolphin a Shanghái, China. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Go Nakamura

Una mujer sostiene un paraguas dado la vuelta mientras los vientos se intensifican ante la llegada del tifón Dolphin a Shanghái, China.

© REUTERS Valdrin Xhemaj

La parlamentaria kosovar Time Kadrijaj lanza un huevo contra el primer ministro Albin Kurti (quien no aparece en la imagen) durante una sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Parlamento, en Pristina, Kosovo.

El Parlamento de la república sigue sin constituirse.

La parlamentaria kosovar Time Kadrijaj lanza un huevo contra el primer ministro Albin Kurti (quien no aparece en la imagen) durante una sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Parlamento, en Pristina, Kosovo. El Parlamento de la república sigue sin constituirse. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Valdrin Xhemaj

La parlamentaria kosovar Time Kadrijaj lanza un huevo contra el primer ministro Albin Kurti (quien no aparece en la imagen) durante una sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Parlamento, en Pristina, Kosovo.

El Parlamento de la república sigue sin constituirse.

© AP Photo / Giannis Papanikos

Una mujer se cubre el rostro para protegerse del humo durante un incendio forestal en Siviri, en la península de Calcídica, el norte de Grecia.

Una mujer se cubre el rostro para protegerse del humo durante un incendio forestal en Siviri, en la península de Calcídica, el norte de Grecia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Giannis Papanikos

Una mujer se cubre el rostro para protegerse del humo durante un incendio forestal en Siviri, en la península de Calcídica, el norte de Grecia.

© Sputnik / POOL/Gavriil Grigorov / Acceder al contenido multimedia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a bordo del crucero lanzamisiles Varyag tras la finalización de los ejercicios de la Flota del Pacífico de la Armada rusa.

El entrenamiento para la defensa de las fronteras del Lejano Oriente se llevó a cabo del 4 al 12 de agosto de 2026 en las aguas de los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la parte noroccidental del océano Pacífico.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a bordo del crucero lanzamisiles Varyag tras la finalización de los ejercicios de la Flota del Pacífico de la Armada rusa.El entrenamiento para la defensa de las fronteras del Lejano Oriente se llevó a cabo del 4 al 12 de agosto de 2026 en las aguas de los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la parte noroccidental del océano Pacífico. - Sputnik Mundo
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a bordo del crucero lanzamisiles Varyag tras la finalización de los ejercicios de la Flota del Pacífico de la Armada rusa.

El entrenamiento para la defensa de las fronteras del Lejano Oriente se llevó a cabo del 4 al 12 de agosto de 2026 en las aguas de los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la parte noroccidental del océano Pacífico.

© REUTERS Andres Camilo Valencia

Una estatua inclinada en lo alto de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario tras un terremoto, en el centro histórico de Manizales, Colombia.

Una estatua inclinada en lo alto de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario tras un terremoto, en el centro histórico de Manizales, Colombia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Andres Camilo Valencia

Una estatua inclinada en lo alto de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario tras un terremoto, en el centro histórico de Manizales, Colombia.

© REUTERS Evan Garcia

Rhossi, una tortuga marina lora —especie en peligro crítico de extinción— es preparada para someterse a una tomografía computarizada en el zoológico de Houston, Texas, EEUU.

Rhossi, una tortuga marina lora —especie en peligro crítico de extinción— es preparada para someterse a una tomografía computarizada en el zoológico de Houston, Texas, EEUU. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Evan Garcia

Rhossi, una tortuga marina lora —especie en peligro crítico de extinción— es preparada para someterse a una tomografía computarizada en el zoológico de Houston, Texas, EEUU.

© REUTERS Eloisa Lopez

Personas llevando sus pertenencias atraviesan a pie una aldea inundada en medio de las lluvias del monzón, en la ciudad Quezon, Filipinas.

Personas llevando sus pertenencias atraviesan a pie una aldea inundada en medio de las lluvias del monzón, en la ciudad Quezon, Filipinas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eloisa Lopez

Personas llevando sus pertenencias atraviesan a pie una aldea inundada en medio de las lluvias del monzón, en la ciudad Quezon, Filipinas.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

Apicultores palestinos desplazados recolectan miel de las colmenas en la granja apícola de la familia Daba, en la ciudad de Gaza.

Apicultores palestinos desplazados recolectan miel de las colmenas en la granja apícola de la familia Daba, en la ciudad de Gaza. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

Apicultores palestinos desplazados recolectan miel de las colmenas en la granja apícola de la familia Daba, en la ciudad de Gaza.

© AP Photo / Andy Wong

Personas visitan una librería recién inaugurada en un centro comercial de Pekín, China.

Personas visitan una librería recién inaugurada en un centro comercial de Pekín, China. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Andy Wong

Personas visitan una librería recién inaugurada en un centro comercial de Pekín, China.

© Sputnik / Dmitry Dubov / Acceder al contenido multimedia

La expedición científica y educativa para destacados escolares rusos Rompehielos del Conocimiento fue enviada el Polo Norte a bordo del rompehielos nuclear 50 años de la Victoria.

Partieron el 4 de agosto desde la ciudad de Múrmansk y duró 10 días.

La expedición científica y educativa para destacados escolares rusos Rompehielos del Conocimiento fue enviada el Polo Norte a bordo del rompehielos nuclear 50 años de la Victoria.Partieron el 4 de agosto desde la ciudad de Múrmansk y duró 10 días. - Sputnik Mundo
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La expedición científica y educativa para destacados escolares rusos Rompehielos del Conocimiento fue enviada el Polo Norte a bordo del rompehielos nuclear 50 años de la Victoria.

Partieron el 4 de agosto desde la ciudad de Múrmansk y duró 10 días.

© AP Photo / Kin Cheung

Un rebaño de ovejas junto al antiguo círculo de piedras de Stonehenge, en Wiltshire, Reino Unido.

Un rebaño de ovejas junto al antiguo círculo de piedras de Stonehenge, en Wiltshire, Reino Unido. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Kin Cheung

Un rebaño de ovejas junto al antiguo círculo de piedras de Stonehenge, en Wiltshire, Reino Unido.

© AP Photo / Noah Berger

En una fotografía de larga exposición, las llamas consumen un poste mientras el incendio Bug arde alrededor de la localidad de Doyle, California.

En una fotografía de larga exposición, las llamas consumen un poste mientras el incendio Bug arde alrededor de la localidad de Doyle, California. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Noah Berger

En una fotografía de larga exposición, las llamas consumen un poste mientras el incendio Bug arde alrededor de la localidad de Doyle, California.

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