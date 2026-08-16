Terremoto en Colombia, tifón Dolphin y eclipse solar, entre las fotografías de la semana
Residentes y equipos de rescate trabajan entre los escombros en la ciudad de Cali tras el sismo que sacudió Colombia.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas regiones del país. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sitúa en al menos 280 el número de muertos y casi 4.000 el de heridos.
Residentes y equipos de rescate trabajan entre los escombros en la ciudad de Cali tras el sismo que sacudió Colombia.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas regiones del país. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sitúa en al menos 280 el número de muertos y casi 4.000 el de heridos.
Vista del eclipse solar sobre el golfo de Finlandia en la ciudad de San Petersburgo de Rusia.
Vista del eclipse solar sobre el golfo de Finlandia en la ciudad de San Petersburgo de Rusia.
Un trabajador utiliza flotadores improvisados mientras intenta retirar un mar de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el canal de Redemptoristas, en la ciudad de Parañaque, Filipinas.
Un trabajador utiliza flotadores improvisados mientras intenta retirar un mar de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el canal de Redemptoristas, en la ciudad de Parañaque, Filipinas.
Una participante del concurso nacional ruso de hortalizas gigantes en Moscú muestra la calabaza que cultivó.
El perímetro de la hortaliza es de 3,5 metros y su peso, de unos 390 kilogramos.
Una participante del concurso nacional ruso de hortalizas gigantes en Moscú muestra la calabaza que cultivó.
El perímetro de la hortaliza es de 3,5 metros y su peso, de unos 390 kilogramos.
Una mujer sostiene un paraguas dado la vuelta mientras los vientos se intensifican ante la llegada del tifón Dolphin a Shanghái, China.
Una mujer sostiene un paraguas dado la vuelta mientras los vientos se intensifican ante la llegada del tifón Dolphin a Shanghái, China.
La parlamentaria kosovar Time Kadrijaj lanza un huevo contra el primer ministro Albin Kurti (quien no aparece en la imagen) durante una sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Parlamento, en Pristina, Kosovo.
El Parlamento de la república sigue sin constituirse.
La parlamentaria kosovar Time Kadrijaj lanza un huevo contra el primer ministro Albin Kurti (quien no aparece en la imagen) durante una sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Parlamento, en Pristina, Kosovo.
El Parlamento de la república sigue sin constituirse.
Una mujer se cubre el rostro para protegerse del humo durante un incendio forestal en Siviri, en la península de Calcídica, el norte de Grecia.
Una mujer se cubre el rostro para protegerse del humo durante un incendio forestal en Siviri, en la península de Calcídica, el norte de Grecia.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a bordo del crucero lanzamisiles Varyag tras la finalización de los ejercicios de la Flota del Pacífico de la Armada rusa.
El entrenamiento para la defensa de las fronteras del Lejano Oriente se llevó a cabo del 4 al 12 de agosto de 2026 en las aguas de los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la parte noroccidental del océano Pacífico.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a bordo del crucero lanzamisiles Varyag tras la finalización de los ejercicios de la Flota del Pacífico de la Armada rusa.
El entrenamiento para la defensa de las fronteras del Lejano Oriente se llevó a cabo del 4 al 12 de agosto de 2026 en las aguas de los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la parte noroccidental del océano Pacífico.
Una estatua inclinada en lo alto de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario tras un terremoto, en el centro histórico de Manizales, Colombia.
Una estatua inclinada en lo alto de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario tras un terremoto, en el centro histórico de Manizales, Colombia.
Rhossi, una tortuga marina lora —especie en peligro crítico de extinción— es preparada para someterse a una tomografía computarizada en el zoológico de Houston, Texas, EEUU.
Rhossi, una tortuga marina lora —especie en peligro crítico de extinción— es preparada para someterse a una tomografía computarizada en el zoológico de Houston, Texas, EEUU.
Personas llevando sus pertenencias atraviesan a pie una aldea inundada en medio de las lluvias del monzón, en la ciudad Quezon, Filipinas.
Personas llevando sus pertenencias atraviesan a pie una aldea inundada en medio de las lluvias del monzón, en la ciudad Quezon, Filipinas.
Apicultores palestinos desplazados recolectan miel de las colmenas en la granja apícola de la familia Daba, en la ciudad de Gaza.
Apicultores palestinos desplazados recolectan miel de las colmenas en la granja apícola de la familia Daba, en la ciudad de Gaza.
Personas visitan una librería recién inaugurada en un centro comercial de Pekín, China.
Personas visitan una librería recién inaugurada en un centro comercial de Pekín, China.
La expedición científica y educativa para destacados escolares rusos Rompehielos del Conocimiento fue enviada el Polo Norte a bordo del rompehielos nuclear 50 años de la Victoria.
Partieron el 4 de agosto desde la ciudad de Múrmansk y duró 10 días.
La expedición científica y educativa para destacados escolares rusos Rompehielos del Conocimiento fue enviada el Polo Norte a bordo del rompehielos nuclear 50 años de la Victoria.
Partieron el 4 de agosto desde la ciudad de Múrmansk y duró 10 días.
Un rebaño de ovejas junto al antiguo círculo de piedras de Stonehenge, en Wiltshire, Reino Unido.
Un rebaño de ovejas junto al antiguo círculo de piedras de Stonehenge, en Wiltshire, Reino Unido.
En una fotografía de larga exposición, las llamas consumen un poste mientras el incendio Bug arde alrededor de la localidad de Doyle, California.
En una fotografía de larga exposición, las llamas consumen un poste mientras el incendio Bug arde alrededor de la localidad de Doyle, California.