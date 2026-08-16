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Terremoto en Colombia, tifón Dolphin y eclipse solar, entre las fotografías de la semana

Terremoto en Colombia, tifón Dolphin y eclipse solar, entre las fotografías de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Destrucción tras el poderoso... 16.08.2026, Sputnik Mundo

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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos días.

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