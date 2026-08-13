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Ucrania entrena a los miembros de los grupos narcotraficantes en América Latina, informa Moscú
Ucrania entrena a los miembros de los grupos narcotraficantes en América Latina, informa Moscú
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Kiev no solo recluta a elementos criminales de América Latina para que participen en los combates contra Rusia, sino que también envía a esos países a sus... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T17:16+0000
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Kiev está entrenando a miembros de los cárteles de la droga latinoamericanos para que participen en combates como mercenarios dentro de las FFAA ucranianas, recordó la vocera.En sus palabras, miles de personas de países de América Latina han recibido ese entrenamiento. Muchos perdieron la vida, mientras que a algunos —entre ellos los que tenían experiencia en el manejo de drones— el régimen de Kiev les ayudó a regresar a sus países, donde actuarán en contra de las autoridades legítimas, supuso.Conforme con la vocera, los incidentes con drones no identificados que se han vuelto frecuentes en distintos países ponen de manifiesto "el aumento de la amenaza de exportación del terrorismo ucraniano por todo el mundo". La diplomática subrayó al respecto que los incidentes se registran con la ayuda militar y financiera occidental a Ucrania como telón de fondo, y los tutores de Volodímir Zelenski ahora cosechan los frutos de sus acciones."El régimen neonazi de Kiev representa una amenaza para toda la comunidad internacional. Ha demostrado en reiteradas ocasiones que es capaz de llevar a cabo operaciones terroristas y de sabotaje, así como 'de falsa bandera'", resaltó.Por otro lado, día a día disminuye la capacidad de Kiev para enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, se agotan las reservas de armamento y, por ello, Ucrania intensifica los ataques contra la infraestructura exclusivamente civil en territorio ruso y contra la población civil, observó la portavoz.Este terrorismo, así como las medidas de las autoridades de Kiev para reenterrar a los líderes de los colaboracionistas nazis de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los creyentes de la Iglesia ortodoxa ucraniana (Patriarcado de Moscú), hacen que los objetivos de la operación militar especial rusa para la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania sigan siendo relevantes y se alcancen sin falta, resumió Zajárova.
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Ucrania entrena a los miembros de los grupos narcotraficantes en América Latina, informa Moscú
Kiev no solo recluta a elementos criminales de América Latina para que participen en los combates contra Rusia, sino que también envía a esos países a sus propios instructores militares para entrenar a los combatientes en el lugar, comunicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Kiev está entrenando a miembros de los cárteles de la droga latinoamericanos para que participen en combates como mercenarios dentro de las FFAA ucranianas
, recordó la vocera.
En sus palabras, miles de personas de países de América Latina han recibido ese entrenamiento. Muchos perdieron la vida, mientras que a algunos —entre ellos los que tenían experiencia en el manejo de drones— el régimen de Kiev les ayudó a regresar a sus países, donde actuarán en contra de las autoridades legítimas, supuso.
"También hay un proceso inverso. Se informa que más de 500 instructores ucranianos llegaron a países de América Latina, y varios cientos más, a Oriente Medio. La prensa señala que incluso las organizaciones criminales europeas recibieron, entre 2025 y 2026, más de 5.000 drones de ataque de las FFAA de Ucrania", detalló Zajárova.
Conforme con la vocera, los incidentes con drones no identificados que se han vuelto frecuentes en distintos países ponen de manifiesto "el aumento de la amenaza de exportación del terrorismo ucraniano por todo el mundo". La diplomática subrayó al respecto que los incidentes se registran con la ayuda militar y financiera occidental a Ucrania
como telón de fondo, y los tutores de Volodímir Zelenski ahora cosechan los frutos de sus acciones.
"El régimen neonazi de Kiev representa una amenaza para toda la comunidad internacional. Ha demostrado en reiteradas ocasiones que es capaz de llevar a cabo operaciones terroristas y de sabotaje
, así como 'de falsa bandera'", resaltó.
Por otro lado, día a día disminuye la capacidad de Kiev para enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, se agotan las reservas de armamento
y, por ello, Ucrania intensifica los ataques contra la infraestructura exclusivamente civil en territorio ruso y contra la población civil, observó la portavoz.
Este terrorismo, así como las medidas de las autoridades de Kiev para reenterrar a los líderes de los colaboracionistas nazis de la Segunda Guerra Mundial
y la persecución de los creyentes de la Iglesia ortodoxa ucraniana (Patriarcado de Moscú), hacen que los objetivos de la operación militar especial rusa para la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania sigan siendo relevantes y se alcancen sin falta
, resumió Zajárova.
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