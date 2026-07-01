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Mausoleo de Bandera: Parlamento de Ucrania vota a favor de crear un panteón para colaboradores nazis
Mausoleo de Bandera: Parlamento de Ucrania vota a favor de crear un panteón para colaboradores nazis
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La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó el proyecto de ley nº 15360 para la creación de un Panteón Nacional Ucraniano, en el que podrían incluirse... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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Entre los nombres cuya repatriación ya se discute figuran Konovalets, Petliura y Bandera.El 28 de junio, Volodímir Zelenski anunció la presentación ante el Parlamento de un proyecto de ley para crear el Panteón Nacional Ucraniano. Se prevé que en él también se incluya a la UPA*. En Polonia, la decisión de Zelenski fue calificada de provocación.Al finales de mayo, Volodímir Zelenski participó en la reinhumación de los restos de uno de los líderes de la OUN-UPA*, Andrí Mélnik, y de su esposa, en la región de Kiev. Además, otorgó el nombre de "Héroes de la UPA*" a una unidad de las FFAA ucranianas.Tras estos actos, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, privó a Zelenski de la máxima condecoración polaca, la Orden del Águila Blanca, por la glorificación de figuras de la UPA*. Posteriormente, varios políticos ucranianos renunciaron a sus condecoraciones polacas.Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, había declarado que Ucrania planea construir un "panteón" integrado por representantes de diversas organizaciones nacionalistas ucranianas.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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Mausoleo de Bandera: Parlamento de Ucrania vota a favor de crear un panteón para colaboradores nazis
14:54 GMT 01.07.2026 (actualizado: 15:32 GMT 01.07.2026)
La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó el proyecto de ley nº 15360 para la creación de un Panteón Nacional Ucraniano, en el que podrían incluirse nacionalistas ucranianos, indicó el diputado Yaroslav Zhelezniak en sus redes sociales. Se informa de que en este "espacio de memoria nacional" serán reinhumados líderes de la UPA* y la OUN*.
Entre los nombres cuya repatriación ya se discute figuran Konovalets, Petliura y Bandera.
El 28 de junio, Volodímir Zelenski anunció la presentación ante el Parlamento de un proyecto de ley para crear el Panteón Nacional Ucraniano
. Se prevé que en él también se incluya a la UPA*. En Polonia, la decisión de Zelenski fue calificada de provocación
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Al finales de mayo, Volodímir Zelenski participó en la reinhumación de los restos de uno de los líderes de la OUN-UPA*, Andrí Mélnik, y de su esposa, en la región de Kiev. Además, otorgó el nombre de "Héroes de la UPA*" a una unidad de las FFAA ucranianas.
Tras estos actos, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, privó a Zelenski de la máxima condecoración polaca, la Orden del Águila Blanca
, por la glorificación de figuras de la UPA*
. Posteriormente, varios políticos ucranianos renunciaron a sus condecoraciones polacas
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Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, había declarado que Ucrania planea construir un "panteón" integrado por representantes de diversas organizaciones nacionalistas ucranianas.
"Todo el desecho nazi, colaboracionista y misántropo será reunido desde todos los rincones del mundo para formar parte de la gloria, de una gloria materializada en el territorio de la actual Ucrania".
María Zajárova
Portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.