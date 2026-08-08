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El escudo antimisiles de Ucrania se desmorona por la falta de interceptores en EEUU y Europa, según experto

El escudo antimisiles de Ucrania se desmorona por la falta de interceptores en EEUU y Europa, según experto

Sputnik Mundo

La negativa de EEUU y Europa a proporcionar a Ucrania más misiles Patriot apunta al agotamiento de sus reservas y a una producción lenta de interceptores... 08.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-08T16:13+0000

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El plan anterior de que los países europeos compraran misiles Patriot a EEUU y luego los transfirieran a Ucrania ya no es viable, explica el analista. Washington no dispone de suficientes existencias y Europa ha agotado gran parte de su arsenal tras suministrar armas a Kiev.Debido a una capacidad de producción inferior a la de Lockheed Martin, Alemania utilizaría toda su producción para cubrir las necesidades europeas, estima el experto.¿Cómo afectará esto a las fuerzas ucranianas?En estas condiciones, los ataques rusos contra centros logísticos, líneas de suministro, instalaciones de producción de armamento y otros elementos vitales para sostener las operaciones de combate debilitarán seriamente la capacidad de combate de las FFAA ucranianas, concluyó el analista.El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Sin embargo, el 7 de agosto, el madatario estadounidense mostró reticencia a enviar más misiles de largo alcance y sistemas Patriot a Ucrania, argumentando que el propio país los necesita más.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.

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