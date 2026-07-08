Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260708/no-vengan-mercenarios-colombianos-se-arrepienten-de-haberse-unido-a-las-ffaa-de-ucrania-1174202921.html
"No vengan": mercenarios colombianos se arrepienten de haberse unido a las FFAA de Ucrania
"No vengan": mercenarios colombianos se arrepienten de haberse unido a las FFAA de Ucrania
Sputnik Mundo
Dos mercenarios de Colombia que se habían alistado en las filas del Ejército ucraniano lamentan su decisión debido a la difícil situación en la que se... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T09:27+0000
2026-07-08T09:27+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
ucrania
colombia
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/13/1170506661_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_348fbb66641dab11a2db17e2f4199298.jpg
Los colombianos, uno de los cuales se llama Óscar Bocanegra Martínez, piden la intervención de las autoridades de su país para salvarlos y manifiestan que sus comandantes los envían a realizar "misiones suicidas".Asimismo, los mercenarios instan a sus compatriotas a rechazar la oferta de luchar por Kiev, al igual que mencionan las complejas condiciones de combate que afrontan y privaciones por parte del comando ucraniano que sufren."Nos tienen aquí como presos. Si no cumplen, los matan. Nos tienen aguantando hambre (…) Por favor, no vengan para acá. Necesitamos ayuda para que nos saquen de aquí", agrega el diario las declaraciones de un mercenario.
https://noticiaslatam.lat/20260707/la-negativa-de-kiev-a-recoger-los-cuerpos-subraya-una-vez-mas-su-indiferencia-hacia-sus-ciudadanos-1174199508.html
ucrania
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/13/1170506661_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_5d59998a09f2ff6c6ca0a214d414895a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, colombia, rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, colombia, rusia

"No vengan": mercenarios colombianos se arrepienten de haberse unido a las FFAA de Ucrania

09:27 GMT 08.07.2026
© AP Photo / Andriy AndriyenkoMercenarios colombianos en Ucrania
Mercenarios colombianos en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Síguenos en
Dos mercenarios de Colombia que se habían alistado en las filas del Ejército ucraniano lamentan su decisión debido a la difícil situación en la que se encuentran en el frente, informa el diario 'El Cronista'. Los efectivos denuncian malas condiciones del servicio militar y llaman a sus compatriotas a no aceptar la propuesta de luchar por Kiev.
Los colombianos, uno de los cuales se llama Óscar Bocanegra Martínez, piden la intervención de las autoridades de su país para salvarlos y manifiestan que sus comandantes los envían a realizar "misiones suicidas".
"Yo creo que los poquitos colombianos que quedamos, ninguno de nosotros va a salir con vida. Esto es imposible. Yo lo veo imposible. Difícil", cita el medio sus palabras.
Asimismo, los mercenarios instan a sus compatriotas a rechazar la oferta de luchar por Kiev, al igual que mencionan las complejas condiciones de combate que afrontan y privaciones por parte del comando ucraniano que sufren.
"Nos tienen aquí como presos. Si no cumplen, los matan. Nos tienen aguantando hambre (…) Por favor, no vengan para acá. Necesitamos ayuda para que nos saquen de aquí", agrega el diario las declaraciones de un mercenario.
Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
Defensa
La negativa de Kiev a recoger los cuerpos "subraya una vez más" su indiferencia hacia sus ciudadanos, señala Lavrov
ayer, 16:05 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала