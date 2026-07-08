https://noticiaslatam.lat/20260708/no-vengan-mercenarios-colombianos-se-arrepienten-de-haberse-unido-a-las-ffaa-de-ucrania-1174202921.html

"No vengan": mercenarios colombianos se arrepienten de haberse unido a las FFAA de Ucrania

"No vengan": mercenarios colombianos se arrepienten de haberse unido a las FFAA de Ucrania

Sputnik Mundo

Dos mercenarios de Colombia que se habían alistado en las filas del Ejército ucraniano lamentan su decisión debido a la difícil situación en la que se... 08.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-08T09:27+0000

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Los colombianos, uno de los cuales se llama Óscar Bocanegra Martínez, piden la intervención de las autoridades de su país para salvarlos y manifiestan que sus comandantes los envían a realizar "misiones suicidas".Asimismo, los mercenarios instan a sus compatriotas a rechazar la oferta de luchar por Kiev, al igual que mencionan las complejas condiciones de combate que afrontan y privaciones por parte del comando ucraniano que sufren."Nos tienen aquí como presos. Si no cumplen, los matan. Nos tienen aguantando hambre (…) Por favor, no vengan para acá. Necesitamos ayuda para que nos saquen de aquí", agrega el diario las declaraciones de un mercenario.

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