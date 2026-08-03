https://noticiaslatam.lat/20260803/moscu-acusa-a-la-otan-y-la-ue-de-patrocinar-el-terrorismo-1174529395.html

Moscú acusa a la OTAN y la UE de patrocinar el terrorismo

Moscú acusa a la OTAN y la UE de patrocinar el terrorismo

Sputnik Mundo

Los países de la OTAN son los que financian el terrorismo, aseveró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el ataque... 03.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-03T13:48+0000

2026-08-03T13:48+0000

2026-08-03T13:50+0000

internacional

rusia

maría zajárova

moscú

otan

ucrania

veniamín kondrátiev

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172446076_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_3627721301fe7904effef7845089daf3.jpg

Recordó que, no hace mucho, la OTAN y la UE declararon una política de tolerancia cero frente al terrorismo.Previamente, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, informó que el ataque ucraniano contra la localidad de Arjipo-Ósipovka, situada cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, dejó al menos 6 muertos, entre ellos tres menores, y 40 heridos.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.

https://noticiaslatam.lat/20260801/por-que-ustedes-dicen-lo-contrario-la-familia-de-un-exoficial-ucraniano-reeduco-a-su-hija-tras-las-1174506318.html

moscú

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, moscú, otan, ucrania, veniamín kondrátiev, 🛡️ zonas de conflicto