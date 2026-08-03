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Moscú acusa a la OTAN y la UE de patrocinar el terrorismo
Moscú acusa a la OTAN y la UE de patrocinar el terrorismo
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Los países de la OTAN son los que financian el terrorismo, aseveró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el ataque... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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Recordó que, no hace mucho, la OTAN y la UE declararon una política de tolerancia cero frente al terrorismo.Previamente, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, informó que el ataque ucraniano contra la localidad de Arjipo-Ósipovka, situada cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, dejó al menos 6 muertos, entre ellos tres menores, y 40 heridos.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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Moscú acusa a la OTAN y la UE de patrocinar el terrorismo
13:48 GMT 03.08.2026 (actualizado: 13:50 GMT 03.08.2026)
Los países de la OTAN son los que financian el terrorismo, aseveró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el ataque ucraniano contra la localidad de Arjipo-Ósipovka, cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik.
"En el centro de Europa actúa una banda terrorista que ocupó el aparato estatal de Ucrania. Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN", declaró.
Recordó que, no hace mucho, la OTAN y la UE declararon una política de tolerancia cero frente al terrorismo.
"Ahora ellos mismos se han convertido en parte de la actividad terrorista internacional", subrayó la vocera.
Previamente, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, informó que el ataque ucraniano contra la localidad de Arjipo-Ósipovka, situada cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, dejó al menos 6 muertos, entre ellos tres menores, y 40 heridos
.
Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.
En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk
, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús
que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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