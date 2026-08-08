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Ucrania despliega a mercenarios latinoamericanos en campamento infantil, denuncian las fuerzas de seguridad rusas
Ucrania despliega a mercenarios latinoamericanos en campamento infantil, denuncian las fuerzas de seguridad rusas
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Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alojado a mercenarios extranjeros en un campamento infantil que continúa funcionando en la localidad de Sprinia, región de... 08.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-08T09:16+0000
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Según se señala, los militares de las unidades de operaciones especiales mantienen reuniones periódicas con los alumnos del centro.Además, en el recinto del complejo se encuentran arsenales con armamento de varias unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, añadieron las fuerzas de seguridad.Anteriormente, funcionarios de seguridad informaron que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania estaba reclutando colombianos a través de las redes sociales, ofreciéndoles "empleos bien remunerados". Tras una entrevista presencial, a los futuros mercenarios se les aloja en uno de los hoteles, donde se les somete a un tratamiento psicológico. Llegan al aeropuerto en grupos organizados de entre 30 y 40 personas, y son acompañados por personal reclutado a través de los controles aduaneros y otros puntos de control. Formalmente, viajan a Ucrania como albañiles a petición de una de las administraciones regionales.Desde el Ministerio de Defensa ruso han declarado en reiteradas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios como carne de cañón.Los propios mercenarios han admitido en numerosas entrevistas que el mando de las FFAA ucranianas coordina mal sus acciones y que las probabilidades de sobrevivir son escasas, ya que la intensidad de los combates no es comparable con los conflictos en Afganistán u Oriente Medio, escenarios a los que estaban acostumbrados.
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Ucrania despliega a mercenarios latinoamericanos en campamento infantil, denuncian las fuerzas de seguridad rusas
09:16 GMT 08.08.2026 (actualizado: 09:55 GMT 08.08.2026)
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alojado a mercenarios extranjeros en un campamento infantil que continúa funcionando en la localidad de Sprinia, región de Leópolis, informaron a Sputnik las fuerzas de seguridad rusas. Entre los mercenarios, muchos son de países latinoamericanos, precisan.
"Los padres de los niños que han sido enviados a este campamento desde la región de Sumi se quejan en las redes sociales de que en las instalaciones del centro deportivo y de bienestar también residen mercenarios extranjeros procedentes de Colombia y otros países de América Latina", explicaron.
Según se señala, los militares de las unidades de operaciones especiales mantienen reuniones periódicas con los alumnos del centro.
Además, en el recinto del complejo se encuentran arsenales con armamento de varias unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, añadieron las fuerzas de seguridad.
Anteriormente, funcionarios de seguridad informaron que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania estaba reclutando colombianos a través de las redes sociales, ofreciéndoles "empleos bien remunerados". Tras una entrevista presencial, a los futuros mercenarios se les aloja en uno de los hoteles, donde se les somete a un tratamiento psicológico. Llegan al aeropuerto en grupos organizados de entre 30 y 40 personas, y son acompañados por personal reclutado a través de los controles aduaneros y otros puntos de control. Formalmente, viajan a Ucrania como albañiles a petición de una de las administraciones regionales.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han declarado en reiteradas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios como carne de cañón.
Los propios mercenarios han admitido en numerosas entrevistas que el mando de las FFAA ucranianas coordina mal sus acciones y que las probabilidades de sobrevivir son escasas, ya que la intensidad de los combates no es comparable con los conflictos en Afganistán u Oriente Medio, escenarios a los que estaban acostumbrados.
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