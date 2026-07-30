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La oposición en Argentina "necesita una renovación de caras, de método y de relato", dice experto

La oposición en Argentina "necesita una renovación de caras, de método y de relato", dice experto

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La disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof por el liderazgo de cara a las presidenciales del 2027 se profundiza justo cuando la imagen del Gobierno de... 30.07.2026, Sputnik Mundo

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Las divisiones internas del peronismo siguen sin resolverse y esperanzan al Gobierno de Javier Milei con enfrentar a una oposición dividida de cara a las elecciones presidenciales del 2027. La disputa entre la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se agudizó en torno a si el espacio debe definir su candidatura mediante elecciones internas o por decisión directa del liderazgo.El senador Sergio Uñac, alineado con la exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista —órgano institucional del peronismo—, propuso convocar a elecciones internas abiertas antes de que termine 2026 para ordenar las candidaturas del espacio. Desde el espacio de Kicillof se mantiene firme la moción de convocar a elecciones internas como la vía más representativa, aunque sin comprometerse todavía a una fecha concreta para dirimir la disputa.En ese marco resalta la presentación de Cristina Fernández ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para intentar revertir la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a pesar de haberse agotado las instancias formales tras la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Al escenario de fricción se suma la debilidad parlamentaria del peronismo, que opera en el Senado con su bloque más reducido desde el retorno de la democracia en 1983, hace más de cuatro décadas: tras la salida de tres senadores del interbloque a comienzos de este año, el movimiento pasó de 28 a 25 bancas sobre un total de 72 escaños en la Cámara alta.La imagen del Gobierno, mientras tanto, retrocede: el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio respecto a junio, con una contracción acumulada del 21,5% desde fines de 2025, mientras otras consultoras coinciden en bajas de cinco hasta seis puntos y ubican la aprobación de la gestión de Milei en un piso del 31%.No obstante, la mayoría de encuestas de intención de voto marcan que la caída de la aprobación del oficialismo no está siendo capitalizada por la oposición, que mantiene su nivel de intención de voto relativamente estable, en torno al 30%, desde hace meses.¿Una debilidad inusitada?"Es un deterioro estructural: el peronismo perdió las elecciones legislativas de 2021, 2023 y 2025, y su última victoria en una legislativa de medio término fue en 2005. Necesita una renovación de caras, de método y de relato, y ninguna de las tres cosas está sucediendo", dijo a Sputnik Carlos Fara, analista político y consultor.El experto consideró que la lógica de la disputa interna termina resultando perjudicial al propio espacio. "El juego de la expresidenta es que, si no va a ganar su facción, entonces es preferible que no gane el peronismo en general", explicó, y agregó que esta tensión "obtura la posibilidad de renovación generacional y también impide todo tipo de renovación propositiva".Consultado por Sputnik, Hugo Haime, sociólogo consultor, describió al peronismo como partido en al menos tres sectores. "Hay un sector duro que reclama la libertad de Kirchner, hay otro que quiere escuchar nuevas propuestas y un tercer espacio que no desearía votar a Cristina ni a Kicillof", apuntó.El ganador silenciosoHaime relativizó la magnitud de la caída de imagen del Gobierno registrada este mes de julio, según su propio relevamiento de opinión pública. "Tenía una aprobación de gestión el mes pasado de 36% y bajó a 35%, lo cual no es significativo. Lo que creció mucho es la imagen negativa de Milei, porque cayeron las expectativas a futuro. Ese 36% es la base que sigue apostando al ajuste económico", sostuvo.El consultor identificó dos escenarios que le complicarían a Milei ganar en primera vuelta: "Que la oposición fuera unida, o que se abra un sector de centroderecha que disputara sus votos". Aclaró, sin embargo, que "la sociedad está para un cambio, pero no es un cambio extremo, es un cambio que rescata la estabilidad económica lograda".Para Fara, "Milei es indiscutiblemente el beneficiario de toda esta discusión, porque además va a ser difícil desplazarlo del primer o segundo lugar en una eventual elección presidencial, lo cual lleva a pensar que una fragmentación opositora sería una llave para llegar a una reelección".

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