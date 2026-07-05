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La aprobación de Kast se mantiene a la baja en Chile
La aprobación de Kast se mantiene a la baja en Chile
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La más reciente encuesta de la consultora Criteria reveló un retroceso en el respaldo ciudadano hacia la gestión del presidente José Antonio Kast, cuya... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Por el contrario, la desaprobación a la gestión del mandatario, quien asumió el poder el pasado 11 de marzo, experimentó un alza, alcanzando el 53%.Este descenso coincide con una percepción crítica general hacia su Gobierno, donde la mayoría de los consultados manifestó que la gestión ha sido "peor de lo esperado", especialmente en materia económica y laboral. Un 54% de los encuestados calificó de peor o mucho peor de lo previsto el manejo en materia económica, cifra que se eleva al 56% al evaluar la generación de puestos de trabajo.Asimismo, un 52% sostiene que la situación del país sudamericano ha empeorado en los últimos seis meses y un 57% percibe mayores dificultades para acceder o mejorar su condición laboral, aun cuando un 40% de los consultados atribuye parte de las dificultades a problemas heredados de la gestión de Gabriel Boric.
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La aprobación de Kast se mantiene a la baja en Chile

22:34 GMT 05.07.2026
© Foto : X - @PresidenteKastJosé Antonio Kast, presidente de Chile
José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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La más reciente encuesta de la consultora Criteria reveló un retroceso en el respaldo ciudadano hacia la gestión del presidente José Antonio Kast, cuya popularidad registró una caída de cuatro puntos respecto a la medición anterior, situándose en un 35%, su número más bajo desde llegar al Palacio de La Moneda.
Por el contrario, la desaprobación a la gestión del mandatario, quien asumió el poder el pasado 11 de marzo, experimentó un alza, alcanzando el 53%.
Este descenso coincide con una percepción crítica general hacia su Gobierno, donde la mayoría de los consultados manifestó que la gestión ha sido "peor de lo esperado", especialmente en materia económica y laboral. Un 54% de los encuestados calificó de peor o mucho peor de lo previsto el manejo en materia económica, cifra que se eleva al 56% al evaluar la generación de puestos de trabajo.
Empleada chilena - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
América Latina
Chile se enfrenta a "un mercado laboral que está resentido", considera experto
27 de junio, 02:40 GMT
Asimismo, un 52% sostiene que la situación del país sudamericano ha empeorado en los últimos seis meses y un 57% percibe mayores dificultades para acceder o mejorar su condición laboral, aun cuando un 40% de los consultados atribuye parte de las dificultades a problemas heredados de la gestión de Gabriel Boric.
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