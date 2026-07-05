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La aprobación de Kast se mantiene a la baja en Chile

La aprobación de Kast se mantiene a la baja en Chile

Sputnik Mundo

La más reciente encuesta de la consultora Criteria reveló un retroceso en el respaldo ciudadano hacia la gestión del presidente José Antonio Kast, cuya... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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Por el contrario, la desaprobación a la gestión del mandatario, quien asumió el poder el pasado 11 de marzo, experimentó un alza, alcanzando el 53%.Este descenso coincide con una percepción crítica general hacia su Gobierno, donde la mayoría de los consultados manifestó que la gestión ha sido "peor de lo esperado", especialmente en materia económica y laboral. Un 54% de los encuestados calificó de peor o mucho peor de lo previsto el manejo en materia económica, cifra que se eleva al 56% al evaluar la generación de puestos de trabajo.Asimismo, un 52% sostiene que la situación del país sudamericano ha empeorado en los últimos seis meses y un 57% percibe mayores dificultades para acceder o mejorar su condición laboral, aun cuando un 40% de los consultados atribuye parte de las dificultades a problemas heredados de la gestión de Gabriel Boric.

https://noticiaslatam.lat/20260627/chile-se-enfrenta-a-un-mercado-laboral-que-esta-resentido-considera-experto-1174074667.html

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