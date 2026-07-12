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Lula mantiene su ventaja frente a Flávio Bolsonaro en reciente sondeo
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En un escenario de balotaje en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtiene el 45% de la intención de voto frente al 40% del senador Flávio... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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La ventaja del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se repite en un escenario de primera vuelta, donde alcanza el 40,4% de los apoyos, superando por más de ocho puntos al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.La hegemonía de Lula se extiende a otros posibles escenarios y candidatos de la oposición. En un eventual balotaje frente a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, el actual presidente se impondría con un 45% frente al 36% de la opción conservadora. Asimismo, las simulaciones confirman que el mandatario aventaja a otros aspirantes de la centroderecha y la derecha como Ronaldo Caiado (37,6%), Romeu Zema (37%), Renan Santos (33%) y Joaquim Barbosa (23%), ratificando su fortaleza de cara a una reelección.A pesar de su sólido posicionamiento en la intención de voto y en la consulta espontánea —donde duplica en menciones a su rival más cercano—, Lula también enfrenta el mayor índice de rechazo popular. Un 46,4% de los encuestados afirmó en este sondeo que no votaría por el presidente bajo ninguna circunstancia, una cifra ligeramente superior al 43,4% de desaprobación que registra Flávio Bolsonaro, lo que confirma una campaña marcada por la polarización.
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Lula mantiene su ventaja frente a Flávio Bolsonaro en reciente sondeo

04:16 GMT 12.07.2026
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Lula da Silva - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
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En un escenario de balotaje en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtiene el 45% de la intención de voto frente al 40% del senador Flávio Bolsonaro, manteniendo una distancia prácticamente estable respecto a los sondeos de mayo, según un sondeo de la consultora Meio Ideia.
La ventaja del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se repite en un escenario de primera vuelta, donde alcanza el 40,4% de los apoyos, superando por más de ocho puntos al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La hegemonía de Lula se extiende a otros posibles escenarios y candidatos de la oposición. En un eventual balotaje frente a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, el actual presidente se impondría con un 45% frente al 36% de la opción conservadora.
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Asimismo, las simulaciones confirman que el mandatario aventaja a otros aspirantes de la centroderecha y la derecha como Ronaldo Caiado (37,6%), Romeu Zema (37%), Renan Santos (33%) y Joaquim Barbosa (23%), ratificando su fortaleza de cara a una reelección.

A pesar de su sólido posicionamiento en la intención de voto y en la consulta espontánea —donde duplica en menciones a su rival más cercano—, Lula también enfrenta el mayor índice de rechazo popular. Un 46,4% de los encuestados afirmó en este sondeo que no votaría por el presidente bajo ninguna circunstancia, una cifra ligeramente superior al 43,4% de desaprobación que registra Flávio Bolsonaro, lo que confirma una campaña marcada por la polarización.
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