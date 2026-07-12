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Lula mantiene su ventaja frente a Flávio Bolsonaro en reciente sondeo

Lula mantiene su ventaja frente a Flávio Bolsonaro en reciente sondeo

Sputnik Mundo

En un escenario de balotaje en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtiene el 45% de la intención de voto frente al 40% del senador Flávio... 12.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-12T04:16+0000

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La ventaja del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se repite en un escenario de primera vuelta, donde alcanza el 40,4% de los apoyos, superando por más de ocho puntos al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.La hegemonía de Lula se extiende a otros posibles escenarios y candidatos de la oposición. En un eventual balotaje frente a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, el actual presidente se impondría con un 45% frente al 36% de la opción conservadora. Asimismo, las simulaciones confirman que el mandatario aventaja a otros aspirantes de la centroderecha y la derecha como Ronaldo Caiado (37,6%), Romeu Zema (37%), Renan Santos (33%) y Joaquim Barbosa (23%), ratificando su fortaleza de cara a una reelección.A pesar de su sólido posicionamiento en la intención de voto y en la consulta espontánea —donde duplica en menciones a su rival más cercano—, Lula también enfrenta el mayor índice de rechazo popular. Un 46,4% de los encuestados afirmó en este sondeo que no votaría por el presidente bajo ninguna circunstancia, una cifra ligeramente superior al 43,4% de desaprobación que registra Flávio Bolsonaro, lo que confirma una campaña marcada por la polarización.

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