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Revelan a los principales proveedores de piezas para los drones de las FFAA de Ucrania utilizados contra la población civil
Revelan a los principales proveedores de piezas para los drones de las FFAA de Ucrania utilizados contra la población civil
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El Reino Unido, Alemania, Suecia y Canadá son los principales países que suministran componentes para los drones del Ejército de Ucrania, comentó a Sputnik el... 11.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-11T10:50+0000
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En particular, el diplomático señaló que las tropas ucranianas lanzaron diariamente más de 1.000 proyectiles contra objetivos civiles en Rusia durante la semana pasada, lo que provocó la muerte de 43 civiles, entre ellos cuatro niños.Así, Miróshnik precisó que el 95% del total de heridos —399 personas— sufrieron lesiones a causa de los ataques de drones ucranianos.Además, el funcionario aseveró que Kiev, infringiendo las normas del derecho internacional humanitario, llevó a cabo ataques deliberados contra instalaciones médicas y medios de transporte sanitario, incluidos los situados en la república popular de Donetsk.En este contexto, denunció que las FFAA de Ucrania utilizaron en gran cantidad munición de metralla en sus ataques contra la población civil en Rusia.En cuanto al ataque contra una zona turística en la localidad de Arjipo-Ósipovka, Miróshnik destacó que un operador de drones ucraniano dirigió deliberadamente un dron hacia una playa con civiles, un hecho que, según señaló, debería calificarse como un grave crimen de guerra conforme al derecho internacional humanitario.El 3 de agosto, las tropas ucranianas lanzaron un ataque contra Arjipo-Ósipovka, que no tiene nada que ver con objetivos militares. En total, siete personas murieron, entre ellas tres niños.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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Revelan a los principales proveedores de piezas para los drones de las FFAA de Ucrania utilizados contra la población civil
El Reino Unido, Alemania, Suecia y Canadá son los principales países que suministran componentes para los drones del Ejército de Ucrania, comentó a Sputnik el comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
"Estos países, incluso en su retórica oficial, hacen todo lo posible por destacar que suministran al régimen ucraniano de Kiev vehículos aéreos no tripulados que causaron la muerte de la población civil tanto en Nizhnekamsk como en Bélgorod", agregó.
En particular, el diplomático señaló que las tropas ucranianas lanzaron diariamente más de 1.000 proyectiles contra objetivos civiles en Rusia durante la semana pasada, lo que provocó la muerte de 43 civiles, entre ellos cuatro niños.
Así, Miróshnik precisó que el 95% del total de heridos —399 personas— sufrieron lesiones a causa de los ataques de drones ucranianos.
Además, el funcionario aseveró que Kiev, infringiendo las normas del derecho internacional humanitario, llevó a cabo ataques deliberados contra instalaciones médicas y medios de transporte sanitario, incluidos los situados en la república popular de Donetsk.
En este contexto, denunció que las FFAA de Ucrania utilizaron en gran cantidad munición de metralla en sus ataques contra la población civil en Rusia.
"Los combatientes ucranianos llevaron a cabo ataques deliberados contra objetivos situados en zonas densamente pobladas, con el objetivo de causar el máximo daño posible a la población civil", destacó.
En cuanto al ataque contra una zona turística en la localidad de Arjipo-Ósipovka, Miróshnik destacó que un operador de drones ucraniano dirigió deliberadamente un dron hacia una playa con civiles, un hecho que, según señaló, debería calificarse como un grave crimen de guerra conforme al derecho internacional humanitario.
El 3 de agosto, las tropas ucranianas lanzaron un ataque
contra Arjipo-Ósipovka, que no tiene nada que ver con objetivos militares. En total, siete personas murieron
, entre ellas tres niños.
Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.
Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk
, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús
que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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