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Varios muertos y decenas de heridos por el ataque de Kiev contra una zona turística en el sur de Rusia

Varios muertos y decenas de heridos por el ataque de Kiev contra una zona turística en el sur de Rusia

Sputnik Mundo

El número de fallecidos a causa del ataque ucraniano en la localidad de Arjipo-Ósipovka, cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, ascendió a seis personas, tres... 03.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-03T12:15+0000

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Por el momento, el número de heridos se sitúa en unas 40 personas, 17 de las cuales han sido trasladadas a centros sanitarios de la ciudad de Guelendzhik, el distrito de Tuapsé y Goriachi Kliuch, detalló.Kondrátiev subrayó que todos los afectados y las familias de los fallecidos recibirán el apoyo y la ayuda necesarios."Lo ocurrido hoy es un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil, que no tiene nada que ver con la infraestructura militar. Este acto terrorista cínico e inhumano contra los niños no tiene justificación alguna", aseveró.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.

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