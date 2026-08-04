El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaUn monumento colocado en honor a las víctimas del ataque ucraniano contra el sur de Rusia
© Sputnik / Vitaly Timkiv/
Síguenos en
El atentado en la localidad de Arjipo-Ósipovka (sur), que dejó un saldo de al menos siete fallecidos y 40 heridos, es "una nueva muestra de que Ucrania cruza líneas internacionales todo el tiempo ante la pasividad de Occidente", dijo en diálogo con Sputnik José Luis Romano, internacionalista uruguayo.
"Llevar un atentado de este tipo en una playa con mujeres y niños, mientras en los foros y medios internacionales Kiev continúa afirmando que con sus drones solo atacan almacenes de munición o infraestructura militar, expone una vez más la falta de límites éticos del Gobierno de Ucrania", afirmó.
El analista señaló que la permisividad de los aliados de Kiev no solo normaliza llevar adelante acciones inadmisibles sobre objetivos civiles, sino que refleja un doble rasero geopolítico innegable, ya que estas agresiones deberían ser objeto de condenas y derivar en sanciones, opinó.
Por su parte, el internacionalista argentino Samuel Losada dijo a este medio que Kiev "no solo se ha prestado irresponsablemente a actuar como proxy de Occidente, sino que lo ha hecho llevando adelante una campaña terrorista en todos los frentes".
Estas agresiones criminales, añade el analista, dejan en claro que Kiev "mata impunemente a civiles y luego se presenta ante la comunidad internacional como la víctima", en una "obscena distorsión de la realidad".
En ese sentido, el experto señaló que, desde el sabotaje del gasoducto Nord Stream hasta "causando la muerte de personas indefensas", Kiev siempre ha ostentado "una presunta superioridad moral" que no coincide con sus acciones.
En ese sentido, el experto señaló que, desde el sabotaje del gasoducto Nord Stream hasta "causando la muerte de personas indefensas", Kiev siempre ha ostentado "una presunta superioridad moral" que no coincide con sus acciones.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.