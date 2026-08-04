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El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista

El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista

Sputnik Mundo

El atentado en la localidad de Arjipo-Ósipovka (sur), que dejó un saldo de al menos siete fallecidos y 40 heridos, es "una nueva muestra de que Ucrania cruza... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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El analista señaló que la permisividad de los aliados de Kiev no solo normaliza llevar adelante acciones inadmisibles sobre objetivos civiles, sino que refleja un doble rasero geopolítico innegable, ya que estas agresiones deberían ser objeto de condenas y derivar en sanciones, opinó.Por su parte, el internacionalista argentino Samuel Losada dijo a este medio que Kiev "no solo se ha prestado irresponsablemente a actuar como proxy de Occidente, sino que lo ha hecho llevando adelante una campaña terrorista en todos los frentes".Estas agresiones criminales, añade el analista, dejan en claro que Kiev "mata impunemente a civiles y luego se presenta ante la comunidad internacional como la víctima", en una "obscena distorsión de la realidad".En ese sentido, el experto señaló que, desde el sabotaje del gasoducto Nord Stream hasta "causando la muerte de personas indefensas", Kiev siempre ha ostentado "una presunta superioridad moral" que no coincide con sus acciones.

https://noticiaslatam.lat/20260803/el-ataque-de-kiev-contra-una-playa-en-el-sur-de-rusia-es-un-autentico-acto-terrorista-denuncian-las-1174530811.html

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