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El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista
El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista
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El atentado en la localidad de Arjipo-Ósipovka (sur), que dejó un saldo de al menos siete fallecidos y 40 heridos, es "una nueva muestra de que Ucrania cruza... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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El analista señaló que la permisividad de los aliados de Kiev no solo normaliza llevar adelante acciones inadmisibles sobre objetivos civiles, sino que refleja un doble rasero geopolítico innegable, ya que estas agresiones deberían ser objeto de condenas y derivar en sanciones, opinó.Por su parte, el internacionalista argentino Samuel Losada dijo a este medio que Kiev "no solo se ha prestado irresponsablemente a actuar como proxy de Occidente, sino que lo ha hecho llevando adelante una campaña terrorista en todos los frentes".Estas agresiones criminales, añade el analista, dejan en claro que Kiev "mata impunemente a civiles y luego se presenta ante la comunidad internacional como la víctima", en una "obscena distorsión de la realidad".En ese sentido, el experto señaló que, desde el sabotaje del gasoducto Nord Stream hasta "causando la muerte de personas indefensas", Kiev siempre ha ostentado "una presunta superioridad moral" que no coincide con sus acciones.
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El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista

03:51 GMT 04.08.2026
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaUn monumento colocado en honor a las víctimas del ataque ucraniano contra el sur de Rusia
Un monumento colocado en honor a las víctimas del ataque ucraniano contra el sur de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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Rodrigo Duarte
Corresponsal en México
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El atentado en la localidad de Arjipo-Ósipovka (sur), que dejó un saldo de al menos siete fallecidos y 40 heridos, es "una nueva muestra de que Ucrania cruza líneas internacionales todo el tiempo ante la pasividad de Occidente", dijo en diálogo con Sputnik José Luis Romano, internacionalista uruguayo.
"Llevar un atentado de este tipo en una playa con mujeres y niños, mientras en los foros y medios internacionales Kiev continúa afirmando que con sus drones solo atacan almacenes de munición o infraestructura militar, expone una vez más la falta de límites éticos del Gobierno de Ucrania", afirmó.
El analista señaló que la permisividad de los aliados de Kiev no solo normaliza llevar adelante acciones inadmisibles sobre objetivos civiles, sino que refleja un doble rasero geopolítico innegable, ya que estas agresiones deberían ser objeto de condenas y derivar en sanciones, opinó.
Por su parte, el internacionalista argentino Samuel Losada dijo a este medio que Kiev "no solo se ha prestado irresponsablemente a actuar como proxy de Occidente, sino que lo ha hecho llevando adelante una campaña terrorista en todos los frentes".
Una ambulancia - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
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El ataque de Kiev contra una playa en el sur de Rusia es un "auténtico acto terrorista", denuncian las autoridades rusas
ayer, 18:47 GMT
Estas agresiones criminales, añade el analista, dejan en claro que Kiev "mata impunemente a civiles y luego se presenta ante la comunidad internacional como la víctima", en una "obscena distorsión de la realidad".

En ese sentido, el experto señaló que, desde el sabotaje del gasoducto Nord Stream hasta "causando la muerte de personas indefensas", Kiev siempre ha ostentado "una presunta superioridad moral" que no coincide con sus acciones.
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