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Crece el número de niños fallecidos en el ataque ucraniano en el sur de Rusia
Crece el número de niños fallecidos en el ataque ucraniano en el sur de Rusia
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Cuatro menores murieron en el ataque perpetrado por las FFAA de Ucrania contra la localidad turística de Arjipo-Ósipovka, comunicó la comisionada rusa para los... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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Tres menores permanecen hospitalizados y uno de ellos ya fue sometido a una intervención quirúrgica, explicó Lvova-Belova."Prestaremos sin falta toda la ayuda necesaria a los niños y a sus familias", subrayó.Anteriormente, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, declaró que las tropas ucranianas lanzaron un ataque deliberado contra una zona turística en la localidad de Arjipo-Ósipovka, que no tiene nada que ver con objetivos militares.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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Crece el número de niños fallecidos en el ataque ucraniano en el sur de Rusia

11:41 GMT 04.08.2026
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaMonumento espontáneo en Krasnodar en memoria de las personas fallecidas del ataque ucraniano contra Guelendzhik
Monumento espontáneo en Krasnodar en memoria de las personas fallecidas del ataque ucraniano contra Guelendzhik - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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Cuatro menores murieron en el ataque perpetrado por las FFAA de Ucrania contra la localidad turística de Arjipo-Ósipovka, comunicó la comisionada rusa para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova.

"Otra vez una agresión de Ucrania. Por el momento, tenemos información sobre cuatro niños fallecidos", alcaró.

Tres menores permanecen hospitalizados y uno de ellos ya fue sometido a una intervención quirúrgica, explicó Lvova-Belova.
"Prestaremos sin falta toda la ayuda necesaria a los niños y a sus familias", subrayó.
Un monumento colocado en honor a las víctimas del ataque ucraniano contra el sur de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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El ataque ucraniano en el sur de Rusia "expone la falta de límites éticos por parte de Kiev", dice analista
4 de agosto, 03:51 GMT
Anteriormente, el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, declaró que las tropas ucranianas lanzaron un ataque deliberado contra una zona turística en la localidad de Arjipo-Ósipovka, que no tiene nada que ver con objetivos militares.
Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.
Entre los últimos episodios, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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