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Chispas en el Mediterráneo: España amenaza a Italia con represalias debido a los controles fronterizos
Chispas en el Mediterráneo: España amenaza a Italia con represalias debido a los controles fronterizos
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El Gobierno de España advirtió a Italia que responderá si no elimina sus controles fronterizos implantados desde el 1 de agosto, según un comunicado oficial... 07.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-07T15:15+0000
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Según el Ejecutivo español, encabezado por Pedro Sánchez, la medida italiana afectó a la movilidad de miles de pasajeros y generó inseguridad jurídica en pleno periodo estival.Las autoridades de España calificaron la decisión italiana de "sin precedentes en la historia reciente", unilateral y adoptada sin aviso previo.El Gobierno español afirmó también que ninguno de los inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta puede desplazarse sin obstáculos por el espacio Schengen, porque esa ciudad tiene "un régimen especial en el mismo". Asimismo, señaló que "la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos".Entre el 30 y el 31 de agosto, miles de marroquíes entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre su país y la ciudad de Ceuta. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la ciudad autónoma.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves, mientras que Francia reforzó los controles fronterizos.
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Chispas en el Mediterráneo: España amenaza a Italia con represalias debido a los controles fronterizos
El Gobierno de España advirtió a Italia que responderá si no elimina sus controles fronterizos implantados desde el 1 de agosto, según un comunicado oficial. Esto sucede después de que la ciudad autónoma de Ceuta haya vivido la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021.
"Instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", indicó el Gobierno español en la nota.
Según el Ejecutivo español, encabezado por Pedro Sánchez, la medida italiana afectó a la movilidad de miles de pasajeros y generó inseguridad jurídica en pleno periodo estival.
Las autoridades de España calificaron la decisión italiana de "sin precedentes en la historia reciente", unilateral y adoptada sin aviso previo.
El Gobierno español afirmó también que ninguno de los inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta puede desplazarse sin obstáculos por el espacio Schengen, porque esa ciudad tiene "un régimen especial en el mismo". Asimismo, señaló que "la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos".
Entre el 30 y el 31 de agosto, miles de marroquíes entraron ilegalmente en España
, cruzando a nado o a pie la frontera entre su país y la ciudad de Ceuta. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes
irrumpieron en la ciudad autónoma.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen
con España tras la crisis migratoria en los enclaves, mientras que Francia reforzó los controles fronterizos.
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