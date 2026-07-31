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Italia suspende el espacio Schengen con España: así reaccionan los países de la UE a la crisis en Ceuta y Melilla

Italia suspende el espacio Schengen con España: así reaccionan los países de la UE a la crisis en Ceuta y Melilla

Sputnik Mundo

El Gobierno italiano ordenó suspender el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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Anteriormente, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso esta medida.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato.FranciaFrancia desplegó efectivos militares, aviones y drones en la frontera con España en medio de la crisis migratoria en la ciudad enclave de Ceuta, informó el presidente francés, Emmanuel Macron.El mandatario francés añadió que se puso en contacto con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, para expresar su solidaridad con Madrid y ofrecer cualquier ayuda necesaria.Finlandia La ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, sostuvo que España fracasó en la protección de la frontera exterior Schengen y defendió que los países que no cumplen esa obligación no deberían permanecer en el espacio de libre circulación.República ChecaEl primer ministro checo, Andrej Babis, se sumó a los llamados de suspender a España del espacio Schengen. El alto cargo consideró indignante el hecho de que un país miembro de la UE pueda aplicar su propia política migratoria basada en la legalización de migrantes irregulares, mientras que el propio bloque mantiene una postura opuesta.Según el primer ministro, se repite la situación de 2015, cuando el Gobierno alemán de la entonces canciller Angela Merkel (2005-2021) flexibilizó las normas de acogida de migrantes. En su opinión, el Gobierno español aplica la misma estrategia con vistas a las próximas elecciones.DinamarcaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, defendió que la UE debe estudiar "todas las posibilidades", incluida la suspensión de la cooperación de España en el marco del espacio Schengen, al considerar que la migración descontrolada representa una amenaza para Europa.Bélgica Bélgica calificó la crisis como "una cuestión europea". El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, pidió reforzar las fronteras exteriores, endurecer la lucha contra la inmigración irregular y actuar contra las redes de tráfico de personas con el apoyo de Marruecos. AlemaniaEl canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Madrid debe recuperar cuanto antes el control de Ceuta y respaldó la decisión de impedir que los migrantes lleguen al territorio continental europeo. La ciudad autónoma de Ceuta vive la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar y tierra durante las últimas 24 horas. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla, el otro enclave español en el norte de África.Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la UE con África y ocupan una posición clave en las rutas migratorias del Mediterráneo occidental. La soberanía de ambos enclaves es objeto de una disputa histórica entre España y Marruecos. Rabat las considera una herencia del pasado colonial español y reclama la soberanía sobre ambos territorios, mientras que Madrid defiende su pertenencia al territorio nacional por su trayectoria histórica.

https://noticiaslatam.lat/20260731/la-mayor-crisis-desde-2021-que-esta-ocurriendo-en-ceuta-y-por-que-aumenta-la-presion-migratoria-1174487161.html

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