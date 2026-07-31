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Italia suspende el espacio Schengen con España: así reaccionan los países de la UE a la crisis en Ceuta y Melilla
Italia suspende el espacio Schengen con España: así reaccionan los países de la UE a la crisis en Ceuta y Melilla
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El Gobierno italiano ordenó suspender el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los... 31.07.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso esta medida.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato.FranciaFrancia desplegó efectivos militares, aviones y drones en la frontera con España en medio de la crisis migratoria en la ciudad enclave de Ceuta, informó el presidente francés, Emmanuel Macron.El mandatario francés añadió que se puso en contacto con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, para expresar su solidaridad con Madrid y ofrecer cualquier ayuda necesaria.Finlandia La ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, sostuvo que España fracasó en la protección de la frontera exterior Schengen y defendió que los países que no cumplen esa obligación no deberían permanecer en el espacio de libre circulación.República ChecaEl primer ministro checo, Andrej Babis, se sumó a los llamados de suspender a España del espacio Schengen. El alto cargo consideró indignante el hecho de que un país miembro de la UE pueda aplicar su propia política migratoria basada en la legalización de migrantes irregulares, mientras que el propio bloque mantiene una postura opuesta.Según el primer ministro, se repite la situación de 2015, cuando el Gobierno alemán de la entonces canciller Angela Merkel (2005-2021) flexibilizó las normas de acogida de migrantes. En su opinión, el Gobierno español aplica la misma estrategia con vistas a las próximas elecciones.DinamarcaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, defendió que la UE debe estudiar "todas las posibilidades", incluida la suspensión de la cooperación de España en el marco del espacio Schengen, al considerar que la migración descontrolada representa una amenaza para Europa.Bélgica Bélgica calificó la crisis como "una cuestión europea". El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, pidió reforzar las fronteras exteriores, endurecer la lucha contra la inmigración irregular y actuar contra las redes de tráfico de personas con el apoyo de Marruecos. AlemaniaEl canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Madrid debe recuperar cuanto antes el control de Ceuta y respaldó la decisión de impedir que los migrantes lleguen al territorio continental europeo. La ciudad autónoma de Ceuta vive la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar y tierra durante las últimas 24 horas. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla, el otro enclave español en el norte de África.Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la UE con África y ocupan una posición clave en las rutas migratorias del Mediterráneo occidental. La soberanía de ambos enclaves es objeto de una disputa histórica entre España y Marruecos. Rabat las considera una herencia del pasado colonial español y reclama la soberanía sobre ambos territorios, mientras que Madrid defiende su pertenencia al territorio nacional por su trayectoria histórica.
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Italia suspende el espacio Schengen con España: así reaccionan los países de la UE a la crisis en Ceuta y Melilla
16:57 GMT 31.07.2026 (actualizado: 18:07 GMT 31.07.2026)
El Gobierno italiano ordenó suspender el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos y varios socios europeos defendieron una política estricta frente a la inmigración irregular para proteger las fronteras exteriores de la comunidad.
"El Ministerio del Interior dispuso el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España", comunicaron medios locales.
Anteriormente, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso esta medida.
"Italia no se quedará de brazos cruzados observando la situación. (...) Estamos preparados para adoptar medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, incluida la suspensión de Schengen con España", escribió la mandataria italiana en sus redes sociales.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato.
Francia desplegó efectivos militares, aviones y drones en la frontera con España en medio de la crisis migratoria en la ciudad enclave de Ceuta, informó el presidente francés, Emmanuel Macron.
"Solicité ayer al ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados", escribió Macron en su cuenta de X.
El mandatario francés añadió que se puso en contacto con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, para expresar su solidaridad con Madrid y ofrecer cualquier ayuda necesaria.
La ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, sostuvo que España fracasó en la protección de la frontera exterior Schengen y defendió que los países que no cumplen esa obligación no deberían permanecer en el espacio de libre circulación.
"España fracasó por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", escribió Rantanen en la red social X.
El primer ministro checo, Andrej Babis, se sumó a los llamados de suspender a España del espacio Schengen.
"El espacio Schengen debe cerrarse inmediatamente para España. La situación tras la entrada de decenas de miles de migrantes en la ciudad española de Ceuta es simplemente escandalosa y ha sido provocada por el Gobierno español", declaró Babis a los periodistas.
El alto cargo consideró indignante el hecho de que un país miembro de la UE pueda aplicar su propia política migratoria basada en la legalización de migrantes irregulares, mientras que el propio bloque mantiene una postura opuesta.
Según el primer ministro, se repite la situación de 2015, cuando el Gobierno alemán de la entonces canciller Angela Merkel (2005-2021) flexibilizó las normas de acogida de migrantes. En su opinión, el Gobierno español aplica la misma estrategia con vistas a las próximas elecciones.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, defendió que la UE debe estudiar "todas las posibilidades", incluida la suspensión de la cooperación de España en el marco del espacio Schengen, al considerar que la migración descontrolada representa una amenaza para Europa.
Bélgica calificó la crisis como "una cuestión europea". El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, pidió reforzar las fronteras exteriores, endurecer la lucha contra la inmigración irregular y actuar contra las redes de tráfico de personas con el apoyo de Marruecos.
"Cuando un Estado miembro situado en una frontera exterior se enfrenta a una presión de este tipo, es una cuestión europea, no únicamente española", señaló el alto cargo.
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Madrid debe recuperar cuanto antes el control de Ceuta y respaldó la decisión de impedir que los migrantes lleguen al territorio continental europeo.
"Esperamos que Marruecos readmita a los migrantes ilegales de forma inmediata", agregó.
La ciudad autónoma de Ceuta
vive la mayor crisis migratoria
en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar
y tierra durante las últimas 24 horas
. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57
, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla
, el otro enclave español en el norte de África.
Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la UE con África y ocupan una posición clave en las rutas migratorias del Mediterráneo occidental. La soberanía de ambos enclaves es objeto de una disputa histórica entre España y Marruecos. Rabat las considera una herencia del pasado colonial español y reclama la soberanía sobre ambos territorios, mientras que Madrid defiende su pertenencia al territorio nacional por su trayectoria histórica.
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