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La mayor crisis desde 2021: ¿qué está ocurriendo en Ceuta y por qué aumenta la presión migratoria?

La mayor crisis desde 2021: ¿qué está ocurriendo en Ceuta y por qué aumenta la presión migratoria?

Sputnik Mundo

La ciudad autónoma de Ceuta vive una avalancha de migrantes que tratan de alcanzarla desde Marruecos, a nado o a pie. Las cifras sobre la llegada de migrantes... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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La situación actualAl menos 19 personas murieron durante el intento de cruce, según los últimos informes.Las autoridades de Ceuta solicitaron que se declare la emergencia nacional, pero el Gobierno desestimó esta solicitud aludiendo a que una cuestión de migración no es motivo suficiente para ello. Sin embargo, España movilizó al Ejército para reforzar la seguridad.Hoy, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán Ceuta.Algunos migrantes empiezan a ocupar viviendas, lo que podría dificultar su posterior deportación y podría desencadenar mayores enfrentamientos con los lugareños.Además, se están formando las llamadas milicias populares, según informes e imágenes difundidas en las redes sociales.Durante toda la noche hubo altercados violentos en la ciudad que terminaron en autos quemados y tiendas saqueadas.Cómo influye la geografía en la crisis migratoriaLas dos ciudades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, son los únicos territorios de la UE que tienen fronteras terrestres con África. Debido a su ubicación, estas zonas siguen siendo el principal punto de atracción para los migrantes del África y de Oriente Medio.Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español y, a menudo, se refiere a ellas como territorios ocupados.La soberanía de Ceuta y Melilla es un punto de disputa entre ambos países: Marruecos las considera una herencia del pasado colonial español, mientras que España defiende su pertenencia al territorio nacional por su trayectoria histórica.Las razones de la escalada migratoriaEn Madrid consideran que la llegada masiva de migrantes fue provocada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe la expulsión inmediata de los extranjeros que llegan por vía marítima.Además, previamente, Madrid puso en marcha un programa de regularización a gran escala para inmigrantes irregulares, al que se presentaron 1,2 millones de personas.Según los expertos, esta política habría generado un "factor de atracción", al reforzar la percepción de que la entrada en España puede acabar en una regularización.España ya sufrió una oleada similar de migrantes en mayo de 2021, cuando en pocos días entraron en Ceuta unos 10.000 inmigrantes ilegales. En aquella ocasión, casi 8.000 de ellos fueron devueltos rápidamente a Marruecos.Consecuencias inmediatas de este ingreso masivo de inmigrantes en Ceuta

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