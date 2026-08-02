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"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta

"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el exdictador español Francisco Franco, acusándolo de... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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En lugar de buscar ideales en Europa, los marroquíes deberían centrarse en su propio país y construir "un Marruecos árabe democrático unido", preservando al mismo tiempo su cultura y esencia, aconsejó.Además, Petro subrayó que los responsables de lo ocurrido en el enclave español de la costa africana no son las personas que "arriesgaron su vida para llegar a España", sino quienes están detrás de ellas, precisando que se trata de "un genocida prófugo en el mundo".Entre el 30 y el 31 de agosto, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores, entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, según el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.

https://noticiaslatam.lat/20260801/nuevas-medidas-de-seguridad-como-planea-espana-reforzar-la-proteccion-de-sus-enclaves-africanos-1174507149.html

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