https://noticiaslatam.lat/20260802/un-genocida-profugo-en-el-mundo-petro-culpa-a-netanyahu-de-provocar-artificialmente-la-crisis-en-1174520990.html
"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta
"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta
Sputnik Mundo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el exdictador español Francisco Franco, acusándolo de... 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T18:05+0000
2026-08-02T18:05+0000
2026-08-02T18:05+0000
internacional
gustavo petro
política
ceuta
españa
marruecos
benjamín netanyahu
📰 crisis migratoria en ceuta
sociedad
colombia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174521475_10:0:1567:876_1920x0_80_0_0_917ebc1cc542d1a12d7c974f094e3007.jpg
En lugar de buscar ideales en Europa, los marroquíes deberían centrarse en su propio país y construir "un Marruecos árabe democrático unido", preservando al mismo tiempo su cultura y esencia, aconsejó.Además, Petro subrayó que los responsables de lo ocurrido en el enclave español de la costa africana no son las personas que "arriesgaron su vida para llegar a España", sino quienes están detrás de ellas, precisando que se trata de "un genocida prófugo en el mundo".Entre el 30 y el 31 de agosto, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores, entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, según el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
https://noticiaslatam.lat/20260801/nuevas-medidas-de-seguridad-como-planea-espana-reforzar-la-proteccion-de-sus-enclaves-africanos-1174507149.html
ceuta
españa
marruecos
📰 crisis migratoria en ceuta
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174521475_205:0:1373:876_1920x0_80_0_0_dde9d8328d2040bf0b5b889fe0936a7a.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gustavo petro, política, ceuta, españa, marruecos, benjamín netanyahu, 📰 crisis migratoria en ceuta, sociedad, colombia
gustavo petro, política, ceuta, españa, marruecos, benjamín netanyahu, 📰 crisis migratoria en ceuta, sociedad, colombia
"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el exdictador español Francisco Franco, acusándolo de estar detrás de la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta. Además, llamó a los marroquíes a tomar conciencia de su propio poder y a construir una verdadera democracia en su país.
"La invasión civil de marroquíes a Ceuta imita la alianza que hizo Franco con los descendientes del antiguo califato de Córdoba para reingresar a España y derrocar la república libertaria", escribió en X.
En lugar de buscar ideales en Europa, los marroquíes deberían centrarse en su propio país y construir "un Marruecos árabe democrático unido", preservando al mismo tiempo su cultura y esencia, aconsejó.
Además, Petro subrayó que los responsables de lo ocurrido en el enclave español de la costa africana no son las personas que "arriesgaron su vida para llegar a España", sino quienes están detrás de ellas, precisando que se trata de "un genocida prófugo en el mundo".
"No es el ser humano pobre el enemigo, el enemigo está en el dinero de un prófugo de la justicia por cometer genocidio que paga a los pobres del islam para emigrar a España: Netanyahu", destacó el mandatario.
Entre el 30 y el 31 de agosto, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores
, entraron ilegalmente en España
, cruzando a nado o a pie la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, según el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes
en situación irregular ya habían regresado.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen
con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.