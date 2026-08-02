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"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta
"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el exdictador español Francisco Franco, acusándolo de... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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En lugar de buscar ideales en Europa, los marroquíes deberían centrarse en su propio país y construir "un Marruecos árabe democrático unido", preservando al mismo tiempo su cultura y esencia, aconsejó.Además, Petro subrayó que los responsables de lo ocurrido en el enclave español de la costa africana no son las personas que "arriesgaron su vida para llegar a España", sino quienes están detrás de ellas, precisando que se trata de "un genocida prófugo en el mundo".Entre el 30 y el 31 de agosto, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores, entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, según el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
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"Un genocida prófugo en el mundo": Petro culpa a Netanyahu de provocar artificialmente la crisis en Ceuta

18:05 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Paul White / Denes ErdosEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el exdictador español Francisco Franco, acusándolo de estar detrás de la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta. Además, llamó a los marroquíes a tomar conciencia de su propio poder y a construir una verdadera democracia en su país.

"La invasión civil de marroquíes a Ceuta imita la alianza que hizo Franco con los descendientes del antiguo califato de Córdoba para reingresar a España y derrocar la república libertaria", escribió en X.

En lugar de buscar ideales en Europa, los marroquíes deberían centrarse en su propio país y construir "un Marruecos árabe democrático unido", preservando al mismo tiempo su cultura y esencia, aconsejó.
Además, Petro subrayó que los responsables de lo ocurrido en el enclave español de la costa africana no son las personas que "arriesgaron su vida para llegar a España", sino quienes están detrás de ellas, precisando que se trata de "un genocida prófugo en el mundo".

"No es el ser humano pobre el enemigo, el enemigo está en el dinero de un prófugo de la justicia por cometer genocidio que paga a los pobres del islam para emigrar a España: Netanyahu", destacó el mandatario.

Agentes de seguridad españoles se encuentran cerca de la frontera, mientras un numeroso grupo de migrantes es escoltado hasta allí para ser expulsado de España tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España, el 1 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
España
Nuevas medidas de seguridad: ¿cómo planea España reforzar la protección de sus enclaves africanos?
ayer, 11:17 GMT
Entre el 30 y el 31 de agosto, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores, entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, según el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
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