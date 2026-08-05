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¿Qué consecuencias puede traer el llamado de Petro a formar "guardias libertadoras" en Colombia?

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La convocatoria del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a conformar "guardias libertadoras" para resistir posibles desbordes del Estado es "grave y... 05.08.2026, Sputnik Mundo

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A pocos días de terminar su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a indígenas y campesinos del país a conformar "formas de milicia popular" con el objetivo de defenderse de eventuales desbordes de las fuerzas de seguridad durante la gestión del presidente electo, Abelardo de la Espriella."Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca (suroeste) organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el mandatario en su cuenta de X.El mensaje de Petro llegó como respuesta a dos atentados ocurridos horas previas en el departamento de Valle del Cauca, uno contra el líder indígena Julián Gutiérrez, asesinado de varios disparos, y otro contra el diputado de la coalición Pacto Histórico, Yesid Sandoval, que salió ileso. "Comenzó el tradicional baile rojo de la muerte", comentó sobre los ataques.En su publicación, el presidente caracterizó a las denominadas "guardias libertadoras" que solicitó como "formas de milicia popular que deben actuar con el Ejército allí donde el Ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo". En caso contrario, afirmó, deberán "exigir el cambio de los mandos" militares o "la tropa desobedece a los oficiales mafiosos"."La unidad del pueblo y sus armas es fundamental para garantizar la vida; cada soldado de la patria y del pueblo debe pensar en cada territorio a quién sirve. La Constitución ordena que el soldado sirva al pueblo", abundó.Una postura peligrosaEn diálogo con Sputnik, Luis Trejos, analista político y experto en temas de seguridad, dijo que Petro debe poner "en conocimiento de las autoridades" cualquier información pertinente sobre eventuales atentados contra miembros del Pacto Histórico o de sus bases sociales para que el Estado actúe al respecto.En ese sentido, consideró que hacer ese tipo de convocatorias puede ser riesgoso en un país como Colombia, signado por los enfrentamientos armados.Trejos también lamentó la apelación a "milicias populares", una figura que "ha sido impulsada a lo largo de la historia por grupos armados, especialmente los de izquierda y las guerrillas", algo que "en el caso colombiano se ha traducido en expresiones de violencia de muy ingrata recordación".También consultado por este medio, Alejandro Bohórquez, analista político y de seguridad internacional, coincidió en que "el llamado del presidente Petro es una exageración tremenda" porque, más allá de la presunción de una posible persecución en su contra, este tipo de narrativas "acrecientan la violencia"."Espero que este llamado quede ahí, porque de lo contrario sería volver a la historia que hemos tenido en Colombia de luchas faccionalistas que llevan a grupos armados al margen de la ley a este tipo de iniciativas", apuntó.En esa línea, Bohórquez recordó que en más de una oportunidad Petro fue señalado por hacer supuestos guiños al M-19, el movimiento guerrillero que integró y que operó entre 1970 y 1990 y que surgió también en un escenario en el que se denunciaba un supuesto fraude contra el candidato Gustavo Rojas Pinilla en los comicios de 1970.¿Un escenario de confrontación?Bohórquez reconoció, de todas maneras, que sí puede existir entre el grupo político que está en el poder "una sensación real o no de que les van a perseguir una vez dejen el Gobierno", lo que podría llevar al mandatario saliente a "sentirse acorralado" y comenzar a prever una respuesta ante ese escenario hipotético.En ese sentido, subrayó que ya durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), algunos grupos armados afines políticamente al Ejecutivo "se sintieron legitimados" para emprender acciones violentas contra opositores o comunidades. Trejos, por su parte, ratificó que en Colombia "los riesgos para distintos actores y sectores políticos nunca han desaparecido". El último ejemplo más claro, consignó, fue el asesinato del precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe, ultimado en agosto de 2025 cuando se disponía a comenzar su campaña electoral.En ese contexto, Trejos consideró que el llamado de Petro podría tener eco "en algunos territorios del Pacífico" colombiano en los cuales el candidato Iván Cepeda se hizo fuerte en la elección de 2026.Bohórquez, en tanto, expresó su inquietud por el efecto que el mensaje del actual presidente pueda tener en "elementos más dogmáticos y fanáticos" de su colectividad política y lamentó que Petro no centre sus esfuerzos en constituirse como un líder opositor dentro de la institucionalidad democrática.

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