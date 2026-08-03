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Petro llama a formar "guardias libertadoras" tras asunción de De la Espriella
Petro llama a formar "guardias libertadoras" tras asunción de De la Espriella
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A cuatro días de la asunción de Abelardo de la Espriella como titular del Ejecutivo de Colombia, el presidente saliente, Gustavo Petro, instó a los distintos... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el líder progresista en su cuenta de X.Petro detalló que dichas guardias serían "formas de milicia popular" que actuarían en "coordinación con el Ejército Nacional allí donde [este] decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo". Asimismo, explicó que las guardias "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que será la que decida "si deben armarse o no".
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Petro llama a formar "guardias libertadoras" tras asunción de De la Espriella

22:29 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro, presidente de Colombia, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Bogotá, Colombia, el 5 de junio de 2026
Gustavo Petro, presidente de Colombia, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Bogotá, Colombia, el 5 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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A cuatro días de la asunción de Abelardo de la Espriella como titular del Ejecutivo de Colombia, el presidente saliente, Gustavo Petro, instó a los distintos sectores sociales del departamento del Cauca (suroeste), uno de los más afectados por el conflicto armado, a fortalecer la organización popular.
"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el líder progresista en su cuenta de X.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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Petro detalló que dichas guardias serían "formas de milicia popular" que actuarían en "coordinación con el Ejército Nacional allí donde [este] decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo".
Asimismo, explicó que las guardias "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que será la que decida "si deben armarse o no".
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