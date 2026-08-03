Petro llama a formar "guardias libertadoras" tras asunción de De la Espriella

"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el líder progresista en su cuenta de X.Petro detalló que dichas guardias serían "formas de milicia popular" que actuarían en "coordinación con el Ejército Nacional allí donde [este] decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo". Asimismo, explicó que las guardias "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que será la que decida "si deben armarse o no".
A cuatro días de la asunción de Abelardo de la Espriella como titular del Ejecutivo de Colombia, el presidente saliente, Gustavo Petro, instó a los distintos sectores sociales del departamento del Cauca (suroeste), uno de los más afectados por el conflicto armado, a fortalecer la organización popular.
"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el líder progresista en su cuenta de X.
Petro detalló que dichas guardias serían "formas de milicia popular" que actuarían en "coordinación con el Ejército Nacional allí donde [este] decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo".
Asimismo, explicó que las guardias "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que será la que decida "si deben armarse o no".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).