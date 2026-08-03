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Petro llama a formar "guardias libertadoras" tras asunción de De la Espriella

Petro llama a formar "guardias libertadoras" tras asunción de De la Espriella

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A cuatro días de la asunción de Abelardo de la Espriella como titular del Ejecutivo de Colombia, el presidente saliente, Gustavo Petro, instó a los distintos... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el líder progresista en su cuenta de X.Petro detalló que dichas guardias serían "formas de milicia popular" que actuarían en "coordinación con el Ejército Nacional allí donde [este] decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo". Asimismo, explicó que las guardias "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que será la que decida "si deben armarse o no".

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