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Excandidato colombiano Cepeda alerta sobre "gobierno paramilitar" en Colombia

Excandidato colombiano Cepeda alerta sobre "gobierno paramilitar" en Colombia

Sputnik Mundo

Las primeras propuestas anunciadas por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, representan una amenaza para el Estado de derecho, afirmó el... 08.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-08T18:12+0000

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"Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un Gobierno paramilitar", aseguró Cepeda en un comunicado.El senador sostuvo que esa conclusión se basa en tres iniciativas anunciadas por De la Espriella: la creación de "bloques de búsqueda urbanos" y "primeras líneas de seguridad" integradas por veteranos y reservistas, el restablecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la construcción de cárceles privadas administradas por particulares con un nuevo cuerpo penitenciario conformado también por exmilitares.Sobre la propuesta de crear estructuras de seguridad integradas por civiles, Cepeda afirmó que no se pueden delegar funciones en particulares, pues es una ruptura de los pilares del Estado de derecho.En relación con el manejo de la protesta social, el líder opositor aseguró que el nuevo Gobierno pretende eliminar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y restablecer el ESMAD, lo cual consideró "una amenaza contra la democracia y por eso nos opondremos decididamente a esa intención".Cepeda también cuestionó la propuesta de construir cárceles privadas y sostuvo que el proyecto busca "privatizar y paramilitarizar las cárceles", al citar apartes del programa de gobierno "Colombia, Patria Milagro", que plantea concesionar la administración de nuevos centros penitenciarios al sector privado.El congresista defendió además el llamado que ha formulado De la Espriella "a la desobediencia civil de carácter pacífico" y pidió a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguir de cerca las actuaciones del Gobierno entrante."Hoy más que nunca, es indispensable que esos principios sean protegidos sin vacilaciones. Y así lo haremos sin vacilación", manifestó.El pronunciamiento se conoce en medio de una creciente confrontación política, luego de que el presidente Gustavo Petro desconociera la legitimidad de la Administración entrante, al denunciar un supuesto fraude electoral, mientras De la Espriella suspendió el proceso de empalme (transición) y acusó al Gobierno saliente de intentar desconocer la voluntad popular.

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