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¿Un nuevo Plan Colombia? EEUU aseguró apoyo a De la Espriella en seguridad y lucha contra el narcotráfico

¿Un nuevo Plan Colombia? EEUU aseguró apoyo a De la Espriella en seguridad y lucha contra el narcotráfico

Sputnik Mundo

El encuentro entre el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ratifica el respaldo de... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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A menos de un mes de la asunción presidencial del 7 de agosto, el gobierno electo de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, ya consiguió la fotografía que necesitaba para demostrar que la próxima Administración colombiana contará con el apoyo efectivo del Gobierno de EEUU y que la potencia norteamericana tendrá especial participación en aspectos clave como la seguridad interna, el combate al narcotráfico y el conflicto armado en el país."Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional", escribió el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo, en su cuenta de X luego del encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.El encuentro —parte de una gira en la que Restrepo también se reunió con congresistas estadounidenses, representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el líder del Banco Mundial, Ajay Banga— fue el primero de alto nivel entre los gobiernos de Donald Trump y de Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario estadounidense manifestara su apoyo explícito al presidente electo durante las elecciones.Para el experto, la visita de Restrepo a Washington es en sí mismo un "acercamiento" claro de EEUU hacia Colombia luego de los cuatro años de gestión de Gustavo Petro, cuando la política exterior colombiana "entró a reñir" con una postura estadounidense más centrada en alinear a los países sudamericanos a los intereses norteamericanos.Lozano enfatizó que, en este marco, el Gobierno de Donald Trump busca "fortalecer la relación" precisamente en los campos que serán clave para el éxito de la administración De la Espriella como la seguridad interna y particularmente el combate al narcotráfico y los grupos armados.El analista señaló cómo, lejos de los intentos de Petro por mostrarse díscolo en relación a Washington, el planteo del gobierno entrante es que "la relación con EEUU es necesaria para lograr que todas estas crisis en materia de seguridad puedan ser atendidas", siempre "de la mano de este aliado estratégico".Una política de drogas marcada por WashingtonEs ahí donde aparecen, por ejemplo, la intención de De la Espriella de sumar a Colombia a la iniciativa Escudo de las Américas, o la posibilidad de involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos armados que operan en el país sudamericano. Para Lozano, este proceso puede dar lugar a una suerte de reedición del Plan Colombia, un programa de cooperación militar y en Defensa aplicado en la década del 2000.El experto recordó que todas las "ayudas" aportadas por EEUU en aquel momento, tanto económica o en transferencia de tecnología militar, "estaban condicionadas" a que Colombia siguiera lineamientos marcados desde Washington y aceptara el funcionamiento de bases militares estadounidenses en el país.En su opinión, un ejemplo de esto puede verse en la política de eliminación de cultivos ilícitos, uno de los puntos mencionados específicamente por Restrepo tras el encuentro con Rubio.Mientras la gestión de Petro apostó por disminuir los cultivos de coca o marihuana en el país a través del diálogo y el ofrecimiento de soluciones económicas alternativas para los campesinos involucrados, De la Espriella adelantó que retomará la política de "erradicación total" de las plantaciones, presumiblemente con fumigaciones con glifosato.De la mano de esto, el gobierno entrante colombiano también seguirá las directrices estadounidenses en relación a retomar los bombardeos a grupos armados en el territorio colombiano, una práctica que, aunque no cesó del todo durante la administración Petro, había sido resistida debido a la posibilidad de cobrarse vidas inocentes en el camino."Esa es la política a la que va a regresar Colombia y EEUU la va a apoyar, entre otras cosas, porque ya no va a tener necesidad de plantar un portaaviones en las costas del Caribe, sino que será la propia Colombia la que hará los bombardeos", señaló.El "hijo pródigo"Además, Lozano enfatizó que estrechar el vínculo con Colombia también es particularmente importante para Washington, que en el marco de una nueva versión de su Doctrina Monroe, busca "evitar que otros actores como China ejerzan influencia en el territorio sudamericano". En ese mapa, Colombia es vista por EEUU como "la puerta de entrada a Sudamérica".Además, Colombia sigue siendo para EEUU un "aliado estratégico" que solamente se apartó de ello durante los cuatro años de gestión de Petro, por lo que el Gobierno estadounidense no deja de vivir el nuevo acercamiento como un escenario en el que "el hijo pródigo vuelve a casa", ironizó Lozano.

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