Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260802/el-terrorismo-no-intimidara-a-colombia-afirma-de-la-espriella-tras-ataque-en-cucuta-1174514004.html
"El terrorismo no intimidará a Colombia", afirma De la Espriella tras ataque en Cúcuta
"El terrorismo no intimidará a Colombia", afirma De la Espriella tras ataque en Cúcuta
Sputnik Mundo
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció ante un atentado con explosivos ocurrido en la ciudad del noreste de la nación. 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T00:45+0000
2026-08-02T00:45+0000
américa latina
seguridad
abelardo de la espriella
colombia
cúcuta
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174513821_214:13:874:384_1920x0_80_0_0_80d05b20a5c29eea33704af68a3e381f.jpg
"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", resaltó en X.Este ataque, que dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, es el tercero perpetrado contra la Policía en una semana, cuando faltan solo seis días para la investidura de De la Espriella.
colombia
cúcuta
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174513821_138:13:950:622_1920x0_80_0_0_d67b984816cabcd908104f9330fa9846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, abelardo de la espriella, colombia, cúcuta
seguridad, abelardo de la espriella, colombia, cúcuta

"El terrorismo no intimidará a Colombia", afirma De la Espriella tras ataque en Cúcuta

00:45 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Miguel Angel LopezEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Miguel Angel Lopez
Síguenos en
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció ante un atentado con explosivos ocurrido en la ciudad del noreste de la nación.
"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", resaltó en X.
De igual manera, el próximo mandatario sudamericano dijo que "el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad".
Este ataque, que dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, es el tercero perpetrado contra la Policía en una semana, cuando faltan solo seis días para la investidura de De la Espriella.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала