"El terrorismo no intimidará a Colombia", afirma De la Espriella tras ataque en Cúcuta

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", resaltó en X.Este ataque, que dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, es el tercero perpetrado contra la Policía en una semana, cuando faltan solo seis días para la investidura de De la Espriella.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció ante un atentado con explosivos ocurrido en la ciudad del noreste de la nación.
"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", resaltó en X.
De igual manera, el próximo mandatario sudamericano dijo que "el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad".