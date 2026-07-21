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Petro podría "agotar a esas personas que lo apoyaron" al posicionarse como líder opositor, dice experto

Petro podría "agotar a esas personas que lo apoyaron" al posicionarse como líder opositor, dice experto

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a un acto masivo para repasar los logros de su gestión y comenzar a mostrarse como líder absoluto de la... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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A días de dejar el Gobierno, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó un acto de despedida multitudinario en la ciudad de Bogotá, pero, al mismo tiempo, dio el puntapié a una nueva etapa que lo tendrá como líder máximo de la oposición a la Administración de Abelardo de la Espriella.Petro había convocado desde sus redes sociales a manifestaciones "en todas las plazas públicas de Colombia" en defensa de su gestión y en contra del "pillaje de petróleo y oro", así como de la violencia que, afirmó, se producirá tras la asunción del nuevo Gobierno el 7 de agosto.El mandatario se dirigió a miles de simpatizantes desde un estrado en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar para repasar varios de los logros de su gestión, particularmente en relación a la economía y la seguridad ciudadana, además de alentar una "resistencia pacífica" contra la gestión de De la Espriella, insistiendo en que en las últimas elecciones "hubo fraude" a favor del candidato de Defensores de la Patria y que, por tanto, Iván Cepeda tendría que ser el próximo presidente.En ese marco, Petro llamó incluso a organizar una resistencia contra el próximo Gobierno a través de "construir guardias libertadoras" que, aunque "desarmadas y pacíficas", respondan de manera organizada "donde toquen un barrio o una hacienda campesina"."Narrativa de contrastes"El analista vinculó la convocatoria a movilizaciones de Petro con su decisión, apenas horas antes del 20 de julio, de aceptar un pedido para ser el próximo presidente del Pacto Histórico, la coalición política de las izquierdas colombianas que lo llevó al Gobierno en 2022. Si bien la Constitución no le permite volver a ser candidato a presidente, ese lugar podría ponerlo como articulador principal de la izquierda hacia las elecciones regionales de 2027 y las próximas nacionales de 2030, explicó.Mendoza remarcó, además, que en un escenario cada vez más polarizado entre una "nueva derecha" encabezada por De la Espriella y la izquierda concentrada en el Pacto Histórico, Petro sabe que "la única forma de mantenerse vivo en la política colombiana es tener una relación de iguales" ante el próximo jefe de Estado, convirtiéndose en el mayor referente opositor.El experto definió a Petro como alguien "al que le gusta el poder", por lo que, a pesar de que ha dicho que no buscará nuevos cargos electivos, sí podría terminar accediendo a alguna postulación. En cualquier caso, el analista consideró que, dentro de una "narrativa de contrastes muy fuertes entre Gobierno y oposición", el mandatario saliente buscará consolidarse él mismo como "una causa" que le permita unificar a la izquierda nacional y convocarla a una movilización.¿Un error estratégico?También consultado por Sputnik, el analista político Álvaro Padilla apuntó que, apenas culminado el ciclo electoral, el lugar de líder de la oposición parecía que quedaría en manos de Cepeda, quien apenas fue derrotado por poco más de 260.000 votos ante De la Espriella. Sin embargo, señaló el experto, Petro logró imponer su estrategia, alentando su narrativa de la "desobediencia civil", pero relegándolo a ser referente opositor únicamente en el Congreso.Para el analista, el presidente saliente parece apuntar a replicar en los próximos años una estrategia similar "a la que lo llevó a la presidencia en 2022", apelando al descontento de los sectores menos atendidos por el Gobierno en funciones.De todas maneras, el experto advirtió que la estrategia de Petro podría incurrir en algunos "errores estratégicos". Uno de ellos, subrayó, está en que, a diferencia de 2021, esta vez "no va a haber estallido social en Colombia", un poco como consecuencia de que, según el analista, la propia gestión petrista dejó a estos sectores en mejor situación que en el pasado y otro poco porque, al haber sido el mandatario anterior, también será visto como "responsable" de las falencias arrastradas.Padilla insistió, además, en que el actual presidente también puede equivocarse al buscar concentrar en su figura el peso de toda la oposición, corriendo el riesgo de generar un desgaste sobre su propio apellido, algo que ya experimentó el propio expresidente Álvaro Uribe (2002-2012) y su construcción política, el uribismo.Para el especialista, el presidente saliente busca antagonizar con De la Espriella encabezando "la tradicional oposición política", pero sin tener en cuenta algunas de las particularidades de la campaña del próximo jefe de Estado, que se hizo fuerte con una campaña digital que utilizó en su favor el algoritmo de las redes sociales y las bases de datos para alcanzar públicos específicos. "Estas elecciones en Colombia se ganaron por las redes sociales y Petro todavía no ha entendido eso", sintetizó.

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