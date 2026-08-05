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La OMS pide mayor apoyo para contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo

La OMS pide mayor apoyo para contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo

Sputnik Mundo

La Organización Mundial de la Salud advirtió que la respuesta sanitaria no avanza al mismo ritmo que la propagación del ébola en la República Democrática del... 05.08.2026, Sputnik Mundo

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió a la comunidad internacional a incrementar el apoyo financiero y operativo para combatir el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), al advertir que la propagación de la enfermedad supera la capacidad de respuesta de las autoridades.El organismo señaló que, aunque el brote fue declarado hace menos de tres meses, ya se convirtió en el mayor registrado en la historia de la República Democrática del Congo, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios de salud.El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, afirmó que la epidemia continúa expandiéndose con rapidez y subrayó la necesidad de fortalecer los esfuerzos para contenerla mediante mayores recursos humanos y materiales.Según el funcionario, la organización requiere más financiamiento, además de ampliar la capacidad de tratamiento, reforzar los equipos de investigación de campo, incrementar las brigadas encargadas de realizar entierros seguros y sumar trabajadores comunitarios.Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado 3.748 casos de ébola en el país africano, de los cuales 708 personas lograron recuperarse, mientras que 1.657 fallecieron a causa de la enfermedad.La OMS informó además que existen 227 casos sospechosos que permanecen bajo investigación para determinar si corresponden al brote en curso.El organismo también indicó que se mantiene un seguimiento epidemiológico sobre unas 17.000 personas que tuvieron contacto con pacientes infectados, de las cuales más del 80% recibe revisiones médicas diarias para detectar oportunamente posibles contagios.La organización reiteró que reforzar la respuesta sanitaria será determinante para contener la expansión del virus y evitar que el brote continúe agravándose en las próximas semanas.

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