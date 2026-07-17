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La OMS descarta que brote de ébola esté "fuera de control" en República Democrática del Congo
La OMS descarta que brote de ébola esté "fuera de control" en República Democrática del Congo
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El organismo internacional advirtió que la emergencia sanitaria requerirá meses de trabajo debido al conflicto armado, los desplazamientos de población y las... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo esté fuera de control, aunque reconoció que las condiciones de inseguridad y la crisis humanitaria representan importantes desafíos para contener la propagación de la enfermedad.El director de Emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, señaló tras una visita al territorio de Ituri (noreste), epicentro del brote, que la respuesta sanitaria enfrenta un escenario complejo, pero aseguró que los esfuerzos continúan para mantenerse por delante de la expansión del virus.El funcionario advirtió que la contención no será inmediata y afirmó que las autoridades deberán mantener una respuesta constante durante las próximas semanas y meses, al tiempo que hizo un llamado a garantizar los recursos necesarios para sostener las operaciones.La OMS estima que, de los cerca de 50 nuevos casos diarios registrados, entre 30 y 40 corresponden a personas que permanecieron enfermas durante semanas sin acudir a un centro médico y que, en muchos casos, solo fueron identificadas mediante muestras tomadas antes de sus funerales.Para fortalecer la atención, el organismo y sus socios ampliaron la capacidad hospitalaria y actualmente cuentan con más de 800 camas destinadas a pacientes con ébola, con el objetivo de incrementar las posibilidades de supervivencia mediante un tratamiento oportuno.La organización explicó que la respuesta sanitaria se desarrolla en medio del conflicto armado que afecta a Ituri, donde la violencia dificulta el acceso de los equipos médicos, el rastreo de contactos de personas contagiadas y las labores de vigilancia epidemiológica.De acuerdo con un medio occidental, la OMS aseguró que, pese a las dificultades, continúa reforzando las medidas de prevención y control de infecciones, distribuyendo equipos de protección para el personal de salud y coordinando diariamente las acciones con el Ministerio de Salud dlocal para contener los contagios.
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La OMS descarta que brote de ébola esté "fuera de control" en República Democrática del Congo

06:42 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Jerome DelayBrote de ébola
Brote de ébola - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Jerome Delay
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El organismo internacional advirtió que la emergencia sanitaria requerirá meses de trabajo debido al conflicto armado, los desplazamientos de población y las dificultades para detectar oportunamente nuevos contagios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo esté fuera de control, aunque reconoció que las condiciones de inseguridad y la crisis humanitaria representan importantes desafíos para contener la propagación de la enfermedad.
El director de Emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, señaló tras una visita al territorio de Ituri (noreste), epicentro del brote, que la respuesta sanitaria enfrenta un escenario complejo, pero aseguró que los esfuerzos continúan para mantenerse por delante de la expansión del virus.
El funcionario advirtió que la contención no será inmediata y afirmó que las autoridades deberán mantener una respuesta constante durante las próximas semanas y meses, al tiempo que hizo un llamado a garantizar los recursos necesarios para sostener las operaciones.
Brote de ébola en República Democrática del Congo. - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
Internacional
Desconfianza y violencia aumenta en República Democrática del Congo ante brote de ébola
15 de junio, 10:03 GMT
La OMS estima que, de los cerca de 50 nuevos casos diarios registrados, entre 30 y 40 corresponden a personas que permanecieron enfermas durante semanas sin acudir a un centro médico y que, en muchos casos, solo fueron identificadas mediante muestras tomadas antes de sus funerales.
Para fortalecer la atención, el organismo y sus socios ampliaron la capacidad hospitalaria y actualmente cuentan con más de 800 camas destinadas a pacientes con ébola, con el objetivo de incrementar las posibilidades de supervivencia mediante un tratamiento oportuno.
La organización explicó que la respuesta sanitaria se desarrolla en medio del conflicto armado que afecta a Ituri, donde la violencia dificulta el acceso de los equipos médicos, el rastreo de contactos de personas contagiadas y las labores de vigilancia epidemiológica.
De acuerdo con un medio occidental, la OMS aseguró que, pese a las dificultades, continúa reforzando las medidas de prevención y control de infecciones, distribuyendo equipos de protección para el personal de salud y coordinando diariamente las acciones con el Ministerio de Salud dlocal para contener los contagios.
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