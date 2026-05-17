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OMS decreta "emergencia internacional" por brote de ébola

OMS decreta "emergencia internacional" por brote de ébola

Sputnik Mundo

La medida se adoptó tras registrarse más de 300 casos sospechosos y 88 fallecimientos a causa de una variante rara del virus, la gran mayoría en la provincia... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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No obstante, la Organización Mundial de la Salud aclaró que la situación no cumple con los criterios de una emergencia pandémica —como ocurrió con la COVID-19 en 2020—, por lo que desaconsejó el cierre de las fronteras internacionales. La preocupación global se ha intensificado tras confirmarse un caso en Kinshasa, la capital del país, ubicada a unos 1.000 kilómetros del epicentro, lo que sugiere una potencial propagación a gran escala. Asimismo, las autoridades sanitarias reportaron casos sospechosos en la provincia de Kivu del Norte, una de las zonas más pobladas a nivel nacional. La OMS detalló a través de sus canales oficiales que el paciente identificado en la capital había visitado recientemente la región afectada.

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