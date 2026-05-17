OMS decreta "emergencia internacional" por brote de ébola

No obstante, la Organización Mundial de la Salud aclaró que la situación no cumple con los criterios de una emergencia pandémica —como ocurrió con la COVID-19 en 2020—, por lo que desaconsejó el cierre de las fronteras internacionales. La preocupación global se ha intensificado tras confirmarse un caso en Kinshasa, la capital del país, ubicada a unos 1.000 kilómetros del epicentro, lo que sugiere una potencial propagación a gran escala. Asimismo, las autoridades sanitarias reportaron casos sospechosos en la provincia de Kivu del Norte, una de las zonas más pobladas a nivel nacional. La OMS detalló a través de sus canales oficiales que el paciente identificado en la capital había visitado recientemente la región afectada.
La medida se adoptó tras registrarse más de 300 casos sospechosos y 88 fallecimientos a causa de una variante rara del virus, la gran mayoría en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo.
No obstante, la Organización Mundial de la Salud aclaró que la situación no cumple con los criterios de una emergencia pandémica —como ocurrió con la COVID-19 en 2020—, por lo que desaconsejó el cierre de las fronteras internacionales.
La preocupación global se ha intensificado tras confirmarse un caso en Kinshasa, la capital del país, ubicada a unos 1.000 kilómetros del epicentro, lo que sugiere una potencial propagación a gran escala.
Asimismo, las autoridades sanitarias reportaron casos sospechosos en la provincia de Kivu del Norte, una de las zonas más pobladas a nivel nacional. La OMS detalló a través de sus canales oficiales que el paciente identificado en la capital había visitado recientemente la región afectada.
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