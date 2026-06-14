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República Democrática del Congo registra 149 muertes por ébola
República Democrática del Congo registra 149 muertes por ébola
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El Ministerio de Salud de la nación africana informó que aumentó el número de fallecimientos por esta enfermedad, por lo que tasa de letalidad del padecimiento... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Según las autoridades sanitarias locales, hasta el momento se reportan 710 casos confirmados en RDC, de los cuales 35 se encuentran en aislamiento. En total, han muerto 149 personas.Desde el 17 de mayo, países como la República Democrática del Congo y Uganda atraviesa una fuerte crisis sanitaria por una variante del ébola que no han podido controlar. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han levantado alertas para evitar que la situación se propague a otros rincones del planeta.
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República Democrática del Congo registra 149 muertes por ébola

04:30 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Moses SawasawaFallecimiento de persona por ébola en República Democrática del Congo (RDC).
Fallecimiento de persona por ébola en República Democrática del Congo (RDC). - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
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El Ministerio de Salud de la nación africana informó que aumentó el número de fallecimientos por esta enfermedad, por lo que tasa de letalidad del padecimiento se calcula en 21%.
Según las autoridades sanitarias locales, hasta el momento se reportan 710 casos confirmados en RDC, de los cuales 35 se encuentran en aislamiento. En total, han muerto 149 personas.
Оповещение о распространении вируса Эбола в Конго - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
Internacional
La respuesta de África al brote de ébola debe ser definida de forma interna, dice experto
1 de junio, 06:55 GMT
Desde el 17 de mayo, países como la República Democrática del Congo y Uganda atraviesa una fuerte crisis sanitaria por una variante del ébola que no han podido controlar.
Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han levantado alertas para evitar que la situación se propague a otros rincones del planeta.
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