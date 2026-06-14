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República Democrática del Congo registra 149 muertes por ébola
República Democrática del Congo registra 149 muertes por ébola
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El Ministerio de Salud de la nación africana informó que aumentó el número de fallecimientos por esta enfermedad, por lo que tasa de letalidad del padecimiento... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T04:30+0000
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Según las autoridades sanitarias locales, hasta el momento se reportan 710 casos confirmados en RDC, de los cuales 35 se encuentran en aislamiento. En total, han muerto 149 personas.Desde el 17 de mayo, países como la República Democrática del Congo y Uganda atraviesa una fuerte crisis sanitaria por una variante del ébola que no han podido controlar. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han levantado alertas para evitar que la situación se propague a otros rincones del planeta.
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República Democrática del Congo registra 149 muertes por ébola
El Ministerio de Salud de la nación africana informó que aumentó el número de fallecimientos por esta enfermedad, por lo que tasa de letalidad del padecimiento se calcula en 21%.
Según las autoridades sanitarias locales, hasta el momento se reportan 710 casos confirmados en RDC, de los cuales 35 se encuentran en aislamiento.
En total, han muerto 149 personas.
Desde el 17 de mayo, países como la
República Democrática del Congo y Uganda
atraviesa una fuerte crisis sanitaria por una variante del ébola que no han podido controlar.
Instituciones como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) han levantado alertas para evitar que la situación se propague a otros rincones del planeta.
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