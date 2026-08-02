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Brote de ébola en República Democrática del Congo es el más grande registrado en el país: OMS
Brote de ébola en República Democrática del Congo es el más grande registrado en el país: OMS
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La Organización Mundial de la Salud declaró que, hasta el momento, existen 3.605 casos confirmados de la variante Bundibugyo y 1.587 fallecimientos, con lo... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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El organismo internacional indicó que, con estas cifras, se supera la oleada más grave de ébola que se había registrado en la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020. En ella, hubo un total de 3.317 casos confirmados. Según las autoridades locales, el brote que inició principalmente en la zona sanitaria de Mongbwalu (noreste), en la provincia Ituri, se extendió en los últimos dos meses a 49 zonas sanitarias de cuatro provincias más: Kivu del Norte (noreste), Kivu del Sur (este), Haut-Uele (noreste) y Tshopo (norte).
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Brote de ébola en República Democrática del Congo es el más grande registrado en el país: OMS

04:30 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Moses SawasawaTrabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara
Trabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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La Organización Mundial de la Salud declaró que, hasta el momento, existen 3.605 casos confirmados de la variante Bundibugyo y 1.587 fallecimientos, con lo cual, este brote en RDC reporta una tasa de mortalidad cercana al 44%.
El organismo internacional indicó que, con estas cifras, se supera la oleada más grave de ébola que se había registrado en la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020. En ella, hubo un total de 3.317 casos confirmados.
Según las autoridades locales, el brote que inició principalmente en la zona sanitaria de Mongbwalu (noreste), en la provincia Ituri, se extendió en los últimos dos meses a 49 zonas sanitarias de cuatro provincias más: Kivu del Norte (noreste), Kivu del Sur (este), Haut-Uele (noreste) y Tshopo (norte).
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