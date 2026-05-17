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La República Democrática del Congo confirma un nuevo brote de ébola: OMS

La República Democrática del Congo confirma un nuevo brote de ébola: OMS

Sputnik Mundo

El brote de ébola Bundibugyo se registró en la provincia de Ituri, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los análisis de laboratorio... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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El organismo internacional indicó que hasta el momento se han notificado 80 muertes sospechosas en la comunidad, cuyos pacientes presentaban síntomas como fiebre, dolores corporales, debilidad, vómitos y, en algunos casos, hemorragias. Uganda, país vecino, también ha notificado una muerte por ébola Bundibugyo de un paciente procedente de la República Democrática del Congo, mientras que las autoridades sanitarias de ese país han activado medidas de vigilancia y respuesta.

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