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La República Democrática del Congo confirma un nuevo brote de ébola: OMS
La República Democrática del Congo confirma un nuevo brote de ébola: OMS
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El brote de ébola Bundibugyo se registró en la provincia de Ituri, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los análisis de laboratorio... 17.05.2026, Sputnik Mundo
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El organismo internacional indicó que hasta el momento se han notificado 80 muertes sospechosas en la comunidad, cuyos pacientes presentaban síntomas como fiebre, dolores corporales, debilidad, vómitos y, en algunos casos, hemorragias. Uganda, país vecino, también ha notificado una muerte por ébola Bundibugyo de un paciente procedente de la República Democrática del Congo, mientras que las autoridades sanitarias de ese país han activado medidas de vigilancia y respuesta.
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La República Democrática del Congo confirma un nuevo brote de ébola: OMS

03:39 GMT 17.05.2026 (actualizado: 03:40 GMT 17.05.2026)
© AP Photo / Jerome DelayBrote de ébola
Brote de ébola - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
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El brote de ébola Bundibugyo se registró en la provincia de Ituri, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de la enfermedad en ocho de las 13 muestras recogidas de casos sospechosos en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara.
El organismo internacional indicó que hasta el momento se han notificado 80 muertes sospechosas en la comunidad, cuyos pacientes presentaban síntomas como fiebre, dolores corporales, debilidad, vómitos y, en algunos casos, hemorragias.
"La OMS está intensificando rápidamente su apoyo a la respuesta en curso", declaró el doctor Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África.
Uganda, país vecino, también ha notificado una muerte por ébola Bundibugyo de un paciente procedente de la República Democrática del Congo, mientras que las autoridades sanitarias de ese país han activado medidas de vigilancia y respuesta.
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