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Teherán no negocia con EEUU, subraya la Cancillería iraní
Teherán no negocia con EEUU, subraya la Cancillería iraní
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Irán no mantiene actualmente negociaciones con EEUU y centra sus conversaciones con Omán en garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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"Nuestras negociaciones actuales son con Omán y se centran en establecer un corredor marítimo seguro en el estrecho de Ormuz. Estamos trabajando para establecer, lo antes posible y en colaboración con Omán, una ruta provisional a través de la cual podamos garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz", detalló.Mientras Washington "siga mostrando una actitud agresiva" y mantenga el bloqueo, la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará, advirtió.Con anterioridad, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos e Irán iniciarían las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz el 3 de agosto. Además, el inquilino de la Casa Blanca escribió en la red social Truth Social que, con el mismo fin, aceptó cancelar el presunto potente ataque previsto contra el país persa.Ataque ucraniano contra un buque iraníAñadió que Teherán tomará todas las medidas necesarias para que Kiev responda por lo que hizo.Anteriormente, Irán informó que Ucrania había llevado a cabo un ataque militar contra un buque mercante iraní. Como consecuencia del incidente, un marinero falleció y otro resultó herido.
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Teherán no negocia con EEUU, subraya la Cancillería iraní

12:36 GMT 03.08.2026 (actualizado: 13:07 GMT 03.08.2026)
© AP Photo / Amirhosein KhorgooiEl estrecho de Ormuz
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Irán no mantiene actualmente negociaciones con EEUU y centra sus conversaciones con Omán en garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, informó el portavoz de la Cancillería del país persa, Esmail Baghaei.
"Nuestras negociaciones actuales son con Omán y se centran en establecer un corredor marítimo seguro en el estrecho de Ormuz. Estamos trabajando para establecer, lo antes posible y en colaboración con Omán, una ruta provisional a través de la cual podamos garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz", detalló.
Mientras Washington "siga mostrando una actitud agresiva" y mantenga el bloqueo, la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará, advirtió.
Con anterioridad, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos e Irán iniciarían las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz el 3 de agosto. Además, el inquilino de la Casa Blanca escribió en la red social Truth Social que, con el mismo fin, aceptó cancelar el presunto potente ataque previsto contra el país persa.
Fotógrafos documentan daños causados por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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ayer, 16:13 GMT

Ataque ucraniano contra un buque iraní

"Hay pruebas claras, entre ellas las declaraciones de Zelenski, que indican que Ucrania atacó deliberadamente un buque iraní", declaró el vocero.
Añadió que Teherán tomará todas las medidas necesarias para que Kiev responda por lo que hizo.
Anteriormente, Irán informó que Ucrania había llevado a cabo un ataque militar contra un buque mercante iraní. Como consecuencia del incidente, un marinero falleció y otro resultó herido.
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