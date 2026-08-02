"Iniciaremos nuevas conversaciones con Irán" pronto, según Trump

Asimismo, el mandatario insistió en que el posible acuerdo incluirá el tema del estrecho de Ormuz, así como el ámbito nuclear. El 1 de agosto, Trump anunció que frenaría un nuevo ataque contra el país persa, ello después de que presuntamente Teherán y naciones de Oriente Medio lo solicitasen. Esto no ha sido confirmado por Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, supuestamente, su equipo sostendrá un nuevo diálogo con las autoridades iraníes, con miras a alcanzar un entendimiento en común.
"Ahora estamos hablando con ellos para una negociación. Las charlas empiezan [el 3 de agosto] por la tarde y veremos si funciona. Me encantaría hacerlo, salvaría muchas vidas y, sinceramente, ahorraría mucha energía innecesaria", expuso a la prensa.
Asimismo, el mandatario insistió en que el posible acuerdo incluirá el tema del estrecho de Ormuz, así como el ámbito nuclear.