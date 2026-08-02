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"Iniciaremos nuevas conversaciones con Irán" pronto, según Trump
"Iniciaremos nuevas conversaciones con Irán" pronto, según Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, supuestamente, su equipo sostendrá un nuevo diálogo con las autoridades iraníes, con miras a alcanzar... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario insistió en que el posible acuerdo incluirá el tema del estrecho de Ormuz, así como el ámbito nuclear. El 1 de agosto, Trump anunció que frenaría un nuevo ataque contra el país persa, ello después de que presuntamente Teherán y naciones de Oriente Medio lo solicitasen. Esto no ha sido confirmado por Irán.
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"Iniciaremos nuevas conversaciones con Irán" pronto, según Trump

22:30 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, supuestamente, su equipo sostendrá un nuevo diálogo con las autoridades iraníes, con miras a alcanzar un entendimiento en común.

"Ahora estamos hablando con ellos para una negociación. Las charlas empiezan [el 3 de agosto] por la tarde y veremos si funciona. Me encantaría hacerlo, salvaría muchas vidas y, sinceramente, ahorraría mucha energía innecesaria", expuso a la prensa.

Asimismo, el mandatario insistió en que el posible acuerdo incluirá el tema del estrecho de Ormuz, así como el ámbito nuclear.
El 1 de agosto, Trump anunció que frenaría un nuevo ataque contra el país persa, ello después de que presuntamente Teherán y naciones de Oriente Medio lo solicitasen. Esto no ha sido confirmado por Irán.
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