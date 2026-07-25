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Ucrania ataca un buque iraní en el mar Caspio, informa el país persa
Ucrania ataca un buque iraní en el mar Caspio, informa el país persa
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la agresión contra el navío mercante, que dejó un saldo de al menos una persona muerta y una herida. 25.07.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, la cancillería de la nación persa resaltó que esta ofensiva "no solo constituye una violación del derecho internacional, sino también un peligroso intento de provocar una guerra y sembrar el caos".
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Ucrania ataca un buque iraní en el mar Caspio, informa el país persa

19:20 GMT 25.07.2026 (actualizado: 20:14 GMT 25.07.2026)
© Foto : X / @DOWResponseEEUU incautó un buque iraní en el mar de Omán.
EEUU incautó un buque iraní en el mar de Omán. - Sputnik Mundo, 1920, 25.07.2026
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la agresión contra el navío mercante, que dejó un saldo de al menos una persona muerta y una herida.

"El régimen ucraniano, sus partidarios y sus instigadores son responsables del ataque temerario de Zelenski contra el buque iraní", dijo en un comunicado.

Asimismo, la cancillería de la nación persa resaltó que esta ofensiva "no solo constituye una violación del derecho internacional, sino también un peligroso intento de provocar una guerra y sembrar el caos".
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