Ucrania ataca un buque iraní en el mar Caspio, informa el país persa

Asimismo, la cancillería de la nación persa resaltó que esta ofensiva "no solo constituye una violación del derecho internacional, sino también un peligroso intento de provocar una guerra y sembrar el caos".
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la agresión contra el navío mercante, que dejó un saldo de al menos una persona muerta y una herida.
"El régimen ucraniano, sus partidarios y sus instigadores son responsables del ataque temerario de Zelenski contra el buque iraní", dijo en un comunicado.
Asimismo, la cancillería de la nación persa resaltó que esta ofensiva "no solo constituye una violación del derecho internacional, sino también un peligroso intento de provocar una guerra y sembrar el caos".
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